Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост 19 августа, 07:07 NV Премиум СБУ дважды взрывала Крымский мост (на фото — последствия первой попытки в октябре 2022-го), объясняя, что этот объект был построен незаконно и используется РФ для военных целей (Фото:AFP через EastNews)

Взрывчатка в пленке, необычные дроны и растерянная ФСБ, — NV реконструировал две сверхсекретные спецоперации СБУ, нацеленные на любимую «игрушку» Путина.

«Эти кадры видели только избранные», — говорит глава СБУ Василий Малюк, демонстрируя на экране своего телефона видео, датированное 17 июля 2023 года.

На нем группа сотрудников спецслужбы просматривает на мониторе компьютера изображение с камеры морского дрона. Аппарат старательно лавирует на волнах, скользя в направлении массивной конструкции, в которой можно узнать одну из секций так называемого Крымского моста, построенного россиянами через Керченский пролив после оккупации полуострова. На заднем фоне слышен голос самого Малюка, который обращается к оператору дрона: «Тише, тише». Волны перехлестывают через корпус беспилотного корабля, неумолимо сближающегося с опорой моста. Мгновение — и изображение с камеры тускнеет, а собравшиеся вокруг монитора люди радостно вскакивают.

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