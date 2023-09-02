Чем могут ударить в следующий раз по Керченскому мосту — авиаэксперт 2 сентября, 09:42 Крымский мост, поврежденный после взрыва 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал, чем в следующий раз украинские военные могут ударить по Керченскому мосту.

В эфире Radio NV Романенко подтвердил, что для этого может быть использована модернизированная украинская ракета Нептун.

«Во-первых, она имеет дальность до 400 километров — это то, что объявлялось в прессе. То ли это были какие-то заявления официальных лиц, или какие-то расчеты экспертов. Они сказали, что наземный вариант ракеты Нептун имеет дальность до 400 километров и может нести 350 килограммов взрывчатки. Представьте себе скачок тактико-технических и боевых характеристик. Морской вариант имел дальность на 100 километров меньше и мог поднять лишь 150 килограммов взрывчатки. А здесь 350 кг и повышенная дальность. При том, что остался контейнерный пуск — не надо производить новую пусковую установку или в значительной степени ее модернизировать», — рассказал авиаэксперт.

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Он также отметил, что «удалось справиться с системой донаведения на терминальном отрезке».

«То есть перед попаданием надо ракету донацелить, чтобы она высокоточно поразила такой объект как мост. Потому что там плюс-минус один метр и ракета пролетает мимо него. Эта ракета получила такую же систему наведения как Storm Shadow/Scalp. То есть, на терминальном отрезке инфракрасная камера сканирует объект, сравнивает с тем, который должна поразить, с изображением в собственной библиотеке, и донаводится на него. Мы имеем ракету, которая способна уже высокоточно, с точностью до нескольких метров, поражать объекты на всю глубину оккупированной территории», — объяснил Романенко.

РК-360 Нептун — украинская противокорабельная крылатая ракета, которая осуществляет полет на сверхмалых высотах. Ее дальность действия — до 280 км, скорость — 900 км/ч, вес боевой части — 250 кг. Именно ею Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва в апреле 2022 года.

29 августа The Drive со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Украины сообщил, что Украина хочет усовершенствовать Нептуны, чтобы они достигали целей в Москве.

Чиновник также утверждал, что Украина атаковала российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму «100% модифицированным Нептуном». Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ее уничтожила новая украинская ракета, не уточнив названия.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что это беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста.

Это был уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

