Появились новые спутниковые снимки Крымского моста, вокруг которого оккупанты топят баржи 30 августа, 16:17 Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

В Сети появились новые спутниковые снимки с баржами в районе незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, с помощью которых конструкцию, вероятно, хотят защитить от украинских морских дронов.

Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки компании Planet, судя по которым, к югу от моста установили баржи. Их могли частично затопить, поскольку глубина в этом районе не больше 2−4 м. Журналисты предположили, что эти баржи оккупанты используют как основу для заграждения против морских дронов. Всего на снимках семь барж.



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Ранее спутниковые снимки с затопленными баржами публиковал OSINT-аналитик H I Sutton.

В Главном управлении разведки Министерства обороны ранее предупредили, что российские оккупанты планируют затопить паромы и установить между ними боновые заграждения, чтобы защитить Крымский мост.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это был уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

26 июля 2023 года глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.