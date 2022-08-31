Уныние и паника. Кремль требует готовить «референдум» в Херсонской области, но поддержки нет

31 августа, 17:35
Поделиться:
Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Кремль требует от оккупантов Херсонской области продолжать подготовку к проведению так называемого референдума. Эти требования вызывают у захватчиков уныние, переходящее в панику.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что у оккупантов нет поддержки среди мирного население.

Видео дня

«Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и абсолютно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет», — рассказал он.

Читайте также:

Часть коллаборантов выехала из Херсонской области после атак украинской армии (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko) Украинские силы добились успеха на трех направлениях в Херсонской области — облсовет

По его словам, люди в абсолютном большинстве не повелись на пропаганду оккупантов и собираются бойкотировать «это шоу».

«Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонской области в систему „русского мира“, хоть и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ», — добавляет Соболевский.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Референдум Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X