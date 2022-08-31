Уныние и паника. Кремль требует готовить «референдум» в Херсонской области, но поддержки нет 31 августа, 17:35 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Кремль требует от оккупантов Херсонской области продолжать подготовку к проведению так называемого референдума. Эти требования вызывают у захватчиков уныние, переходящее в панику.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что у оккупантов нет поддержки среди мирного население.

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«Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и абсолютно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет», — рассказал он.

По его словам, люди в абсолютном большинстве не повелись на пропаганду оккупантов и собираются бойкотировать «это шоу».

«Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонской области в систему „русского мира“, хоть и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ», — добавляет Соболевский.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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