«Есть контакт». В соцсетях начали появляться видео контрнаступления ВСУ на южном направлении

31 августа, 16:27
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На одном из видео запечатлено продвижение ВСУ под прикрытием бронетехники (Фото:Скриншот видео Юрия Мысягина/коллаж НВ)

На одном из видео запечатлено продвижение ВСУ под прикрытием бронетехники (Фото:Скриншот видео Юрия Мысягина/коллаж НВ)

Украинские военные начали публиковать в соцсетях первые видео контрнаступления на южном направлении.

На одним из них, обнародованном народным депутатом от Слуги народа Юрием Мысягиным, запечатлено продвижение бойцов ВСУ под прикрытием бронетехники, обстреливающей позиции российских оккупантов.

Видео дня

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«Момент контрнаступления наших военных на юге. Впереди — украинские танки, за ними — БТР-765 и пехота», — написал нардеп.

Кроме того, накануне появилось видео с одной из колонн, участвующих в продвижении ВСУ на юг.

В то же время опубликованные кадры малоинформативные, и сказать, где именно и при каких обстоятельствах они были сняты, трудно, что, с другой стороны, не дает российским оккупантам воспользоваться ими, чтобы добыть для себя какие-либо ценные разведданные.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44
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Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины

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