«Есть контакт». В соцсетях начали появляться видео контрнаступления ВСУ на южном направлении 31 августа, 16:27 На одном из видео запечатлено продвижение ВСУ под прикрытием бронетехники (Фото:Скриншот видео Юрия Мысягина/коллаж НВ)

Украинские военные начали публиковать в соцсетях первые видео контрнаступления на южном направлении.

На одним из них, обнародованном народным депутатом от Слуги народа Юрием Мысягиным, запечатлено продвижение бойцов ВСУ под прикрытием бронетехники, обстреливающей позиции российских оккупантов.

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«Момент контрнаступления наших военных на юге. Впереди — украинские танки, за ними — БТР-765 и пехота», — написал нардеп.

Кроме того, накануне появилось видео с одной из колонн, участвующих в продвижении ВСУ на юг.

В то же время опубликованные кадры малоинформативные, и сказать, где именно и при каких обстоятельствах они были сняты, трудно, что, с другой стороны, не дает российским оккупантам воспользоваться ими, чтобы добыть для себя какие-либо ценные разведданные.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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