Украинские силы добились успеха на трех направлениях в Херсонской области — облсовет 31 августа, 17:31 Часть коллаборантов выехала из Херсонской области после атак украинской армии (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Украинские войска, которые перешли в контрнаступление на юге страны, добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

«Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи у наших ВСУ», — заявил он.

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Соболевский отметил, что остальные детали будет комментировать командование украинской армии. Он призвал помогать ВСУ, а не «рассказывать про их успехи».

Замглавы также добавил, что часть коллаборантов выехала из Херсонской области после атак украинской армии.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в контрнаступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бросить позиции и бежать.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. При этом в Генштабе ВСУ советуют украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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