За неделю ВСУ продвинулись на юге и востоке Украины, войска РФ пытались наступать — Маляр 31 июля, 09:08 Контрнаступление ВСУ продолжается, Силы обороны Украины постепенно освобождают территории на юге и востоке страны (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

За минувшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв.км, в южных областях — на 12,6 кв.км.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram.

Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

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По словам Маляр, войска РФ сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

На прошлой неделе на этих направлениях между украинскими и вражескими войсками произошло более 170 боев.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали и осуществляли поиск слабых мест в обороне Сил обороны Украины.

Армия РФ активно пыталась наступать в районах южнее Новоселовского, чтобы вытеснить подразделения ВСУ за барьерный рубеж реки Оскол.

Попытки противника были безуспешны, вражеские войска сдерживает украинская армия.

На Лиманском направлении противник также пытался наступать и вытеснить ВСУ в районе Серебрянского леса.

Все действия врага безуспешны.

На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наступление ВСУ, но украинские военные продвинулись на этом направлении на 2 кв.км.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки, но успеха не имел.

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

22 июля в Минобороны Украины заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина вернула себе около половины захваченной Россией территории, однако Киев столкнулся с сильным сопротивлением во время контрнаступления.

В конце июля ряд западных СМИ сообщил, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.