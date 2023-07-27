Украина начала новый этап контрнаступления с главным ударом на юге — NYT 27 июля, 07:17 Украинский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.



По словам неназванных украинских чиновников, усиленная техникой и обученными на Западе военными украинская группировка попытается продвинуться на юг через возведенные оккупантами препятствия к Токмаку, а в случае успеха — к Мелитополю Запорожской области.

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«Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымом или по крайней мере продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии», — пишет NYT.

Как сообщает газета, если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники Вашингтону.

Такие озвученные в среду, 26 июля, оценки совпали с активизацией событий на фронте. В частности, об ожесточенных боях отчитывались и в самой России. Чиновники в Белом доме и Пентагоне заявили, что наблюдают за усилением активности «с большим интересом».

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

