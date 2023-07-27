Украина начала новый этап контрнаступления с главным ударом на юге — NYT

27 июля, 07:17
Поделиться:
Украинский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.

По словам неназванных украинских чиновников, усиленная техникой и обученными на Западе военными украинская группировка попытается продвинуться на юг через возведенные оккупантами препятствия к Токмаку, а в случае успеха — к Мелитополю Запорожской области.

Видео дня

«Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымом или по крайней мере продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии», — пишет NYT.

Читайте также:

Украинская техника ведет огонь по оккупантам в Донецкой области (Фото:Reuters) Запад упрекает ВСУ в «медленном» наступлении. Почему это безосновательная критика и как украинские военные отвечают на нее на фронте

Как сообщает газета, если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники Вашингтону.

Такие озвученные в среду, 26 июля, оценки совпали с активизацией событий на фронте. В частности, об ожесточенных боях отчитывались и в самой России. Чиновники в Белом доме и Пентагоне заявили, что наблюдают за усилением активности «с большим интересом».

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Крым Запорожская область Мелитополь Пентагон Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X