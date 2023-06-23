Это очень тревожит. Как отвечают россияне на атаки ВСУ 23 июня, 07:13 NV Премиум

Вот что произошло за эти сутки на фронте

Воздушные силы Украины 21 июня ударили по базе ВСРФ в Волновахе, а сегодня утром — по порту Бердянска, а затем и по Васильевке.

Сегодня после полуночи россияне обстреляли из Искандеров Харьковскую область и Кривой Рог.

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Кажется, вчерашний день был днем больших (а часто и массовых) российских контратак.

Купянск-Сватово-Кременная. Севернее Купянска ВСРФ атаковали в районе Синьковки через лес вдоль реки Оскол в направлении Купянска. Фанаты Путина утверждают о «продвижении», но не приводят этому никаких доказательств: именно украинский Генштаб сообщил, что россияне подошли на 2 км севернее города.

Район Кременной. ВДВ и/или БАРС наступали через Серебрянское лесничество. Возможно, достигли минимальных успехов (100−200 метров), пока их не отбросили на исходные позиции.

Оба усилия, плюс аналогичный штурм из Червонопопивки в направлении Торского, были подкреплены массированным артиллерийским обстрелом и ударами авиации. Вот и аудиозапись обстрела Торского. Вот вам ответ Валерия Герасимова на вопрос Запада о том, сколько «резервов» еще есть у ВСРФ.

К югу от Запорожья (и к юго-западу от Донецка)

Васильевка. Россияне (видимо, 49-я армия) особенно сильно контратаковали Пятихатки и утверждают, что отбили, оттеснив украинцев обратно в Лобково. Подтверждения пока не видел (наоборот, вчера 128-я потратила большую часть дня на восстановление поврежденных российских танков и БМП).

Здешний ландшафт, тем временем, больше напоминает лунный

Гуляйполе. Россияне контратаковали на восточном фланге украинского продвижения к Роботино и утверждают, что вытеснили оттуда ВСУ. На самом деле потеряли минимум полдюжины танков и много солдат. Также украинцы взорвали передовой российский склад боеприпасов в Новоселке.

Старомайорское. Как и в большинстве случаев на прошлой неделе или даже больше, россияне вчера совершили две дополнительные контратаки на западной стороне Макаровки. Обе были отбиты. Я понятия не имею, почему они все еще делают попытки: подразделения, которые они разворачивают, слишком незначительны, чтобы что-то пытаться ими сделать, но: «приятно» видеть, как 58-я армия тратит свои резервы, бросая их вниз по открытой местности. К сожалению, здешний ландшафт, тем временем, больше напоминает лунный — хоть и усеян обломками уничтоженной бронетехники.

Дальше на юг идут ожесточенные бои на севере Урожайного.

Вот что тревожит: 20 июня российские захватчики, кажется, снова вошли в Новодонецкое. Это позволило им похвастаться своими первыми фактически захваченными западными машинами в этом наступлении. В частности, как AMX-10RC, или турецкий бронеавтомобиль Kirpi, или американский Oshkosh M-ATV.

Оккупанты, похоже, ожидают основного украинского удара через Днепр. Действительно, так сейчас объясняет заминирование Каховской дамбы тот подонок плюс половина путинских фанов-потребителей пропагандистского бреда: «Украинцы это сделали, чтобы им легче было переправиться через Днепр».

ВСУ, возможно, планировали переправиться, но «недели назад»: действительно, этот план был отвергнут, потому что российские подонки взорвали Каховскую дамбу.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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