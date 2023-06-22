Первые выводы о наступлении ВСУ. Почему темпы продвижения не являются главным показателем успеха Украины и какую цель преследуют ВСУ — ISW 22 июня, 10:50 Украинские военнослужащие на линии фронта в Донецкой области, 21 июня 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Хотя оборонительные сооружения российской оккупационной армии замедляют начальные контрнаступательные операции ВСУ, гораздо более важное значение имеет оперативное планирование украинского командования — в частности, вероятная цель истощить силы РФ для нанесения основного удара впоследствии.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам прошедших суток.

21 июня ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска достигли частичного успеха в наступательных операциях на направлении Белогоровки-Шипиловки ( примерно 10 км к югу от Кременной). Российские « военкоры» также признают, что ВСУ контратакуют в районах к югу и западу от Кременной.

примерно 10 км к югу от Кременной). Российские военкоры» также признают, что ВСУ контратакуют в районах к югу и западу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска продолжали наступательные операции на западе Донецкой и на востоке Запорожской области, в том числе на линии Вольное Поле — Макаровка. В российском провоенном сообществе действительно продолжают обсуждать украинские атаки в этом районе, в частности к югу от Великой Новоселки.

Украинские и российские источники сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия на западе Запорожской области ( как на юге, так и на юго-западе от Орехова). Из этих сообщений следует, что оккупационные войска РФ пытаются контратаковать, чтобы восстановить утраченные позиции на этом направлении. Российские источники отмечают относительно более медленные темпы украинских наступательных действий как в Донецкой, так и в Запорожской областях по сравнению с предыдущими днями.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что продвижение украинских контрнаступательных операций происходит медленнее, чем ожидалось, и что такие действия требуют времени. Зеленский отметил, что продвижение дается ВСУ нелегко, поскольку российские военные заминировали 200 тысяч квадратных километров прифронтовой территории. В ISW предполагают, что движение украинских сил замедляет достаточно эффективная доктринальная оборона российских войск на западе Запорожской области и подготовленные оккупантами оборонительные позиции на юге Украины.

Со ссылкой на данные, о которых упоминают российские «военкоры», ISW напоминает, что т.н. «линия Суровикина» в этом районе, вероятно, состоит из нескольких оборонительных зон, протянувшихся на 30 км вглубь оккупированной РФ территории и между линиями вдоль доминирующих позиций на высотах. Один из «военкоров» утверждал, что «линия Суровикина» предусматривает передовую линию обороны с несколькими десятками опорных пунктов взводов и рот, а также основную линию обороны примерно в 25 км позади — с минными полями, противотанковыми рвами и другими оборонительными сооружениями между ними. Однако протяженность этих оборонительных сооружений вдоль всей линии фронта остается неясной, отмечают аналитики ISW.

Эти российские оборонительные рубежи, вероятно, расположены так, чтобы первый эшелон российских сил, развернутый на передовой линии обороны, замедлил продвижение ВСУ, тогда как второй эшелон сил, развернутый ближе к основной линии обороны, мог бы начать контратаки против любых попыток украинских прорывов, а также мог бы обеспечить подготовленные резервные позиции для передовых российских подразделений, объясняют в ISW. В Институте изучения войны также подчеркивают, что локальные территориальные достижения Украины вряд ли смогут сразу разрушить эти российские линии, а локальные попытки Украины осуществить быстрый прорыв имеют меньшую вероятность нарушить оборонительные боевые порядки оккупантов, чем более широкие согласованные оперативные усилия Украины, которые могут быть сосредоточены на истощении российских сил и фиксации их резервов, а не на немедленном освобождении территорий.

В целом более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не дает оснований преуменьшать более широкий наступательный потенциал Украины, подчеркивают в ISW. Аналитики отмечают, что ВСУ, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий, даже несмотря на некоторые изначальные неудачи. Украинские официальные лица давно говорили о том, что контрнаступление будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а текущие операции могут не представлять собой главную составляющую в планировании наступления Украины. Анна Маляр 20 июня подчеркнула, что не стоит оценивать успешность действий ВСУ «исключительно километрами или количеством освобожденных населенных пунктов». Заявление Маляр соответствует замечанию Владимира Зеленского о том, что война — это не «голливудское кино», которое даст мгновенные и ощутимые результаты.



Наблюдение о том, что текущие операции ВСУ могут преследовать не только территориальные цели, является важным. В ISW предполагают, что украинские войска могут проводить несколько наступательных операций на всем театре боевых действий, чтобы постепенно истощить российские силы и создать условия для будущего основного удара. Потери неизбежны с обеих сторон, однако тщательное оперативное планирование с украинской стороны, вероятно, призвано смягчить и сбалансировать эти реалии, с дополнительной и не менее ценной целью истощения человеческих ресурсов оккупационной армии. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже выразил обеспокоенность тем, что российские войска несут большие потери в живой силе и технике в результате текущих украинских атак, особенно на юге Украины. Поэтому об успехе контрнаступлений ВСУ не следует судить только по ежедневным изменениям в контроле над местностью, поскольку более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут базироваться на постепенном ухудшении, истощении и исчерпании возможностей России при подготовке ВСУ к дополнительным атакующим ударам.

Отдельно ISW комментирует информацию Укроборонпрома об успешном испытании украинского беспилотника радиусом действия до 1000 км, что, как считают аналитики, свидетельствует о намерении и способности Украины выбирать в качестве законных целей российскую военную инфраструктуру на оккупированных Россией территориях и в самой РФ с помощью дронов украинского производства. Международное право позволяет украинским силам наносить удары по таким целям даже на территории России — особенно по объектам, с которых российские силы атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру, напоминают в ISW.