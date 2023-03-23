ГУР: «Большое наступление» РФ оказалось безуспешной пропагандой. Вести войну смогут еще максимум два года 23 марта, 11:40 Украинские военные возле Бахмута (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

"Большое наступление" российских войск было переоценкой возможностей и пропагандой, считает украинская разведка. Сегодня они не могут проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции.

Об этом представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, одна цель, которая осталась у оккупантов, — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка знает их планы и количество резервов, а то, что «проводить одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях — это невозможно» для РФ было понятно с начала вторжения, сказал Скибицкий.

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«Где это большое наступление?[…] Наши защитники отражают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта. Ведь россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении, и они начнут его развивать, а этого успеха нет», — заявил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о том, сколько экономических и военных ресурсов осталось у России для ведения войны против Украины, Скибицкий сказал, что это «еще 2023 год, максимум 2024-й, — и все».

«Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше», — добавил он.

Ранее в разведке США заявили, что после значительных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году, а российский диктатор Владимир Путин «скорее всего рассчитывает, что время работает в его пользу».

Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров считает, что война может продолжаться еще не менее года. В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов 23 февраля заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

