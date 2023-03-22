«У Украины есть единственный шанс». Путин сделает все, чтобы война не закончилась — интервью NV с экс-министром обороны Андреем Загороднюком 22 марта, 20:15 Эксклюзив NV Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Диктатор Владимир Путин понимает, что поражение в войне — это конец его режима, поэтому он будет делать все, чтобы война не заканчивалась, убежден Андрей Загороднюк, экс-министр обороны, председатель правления Центра оборонных стратегий.

Именно поэтому, считает он, в России будет проводиться мобилизация, пока Кремль не проиграет войну.

Как Украине вытеснить россиян за границы государства и как идет подготовка к предстоящему контрнаступлению ВСУ, Загороднюк рассказал в интервью Radio NV .

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— Начнем с влияния политико-правовых, дипломатических решений на боевые действия. Мы все уже который день обсуждаем приезд лидера Китая Си Цзиньпина в Кремль. Может ли встреча возыметь какое-либо влияние на поле боя? А решение Гааги об аресте Путина? Как эти события будут дальше развивать боевые действия?