Последний поход Путина. Началось ли уже «большое наступление» россиян и чего от него ждать ВСУ — отвечают эксперты 7 февраля, 18:04 Эксклюзив NV Украинские военные 43-й артиллерийской бригады ведут огонь из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000 вблизи Бахмута Донецкой области несколько дней назад (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Враг отчаянно штурмует Угледар и Бахмут, будто уже начал свой давно ожидаемый реваншистский поход против ВСУ. Но это может быть и разведка боем.



Уже которую неделю украинские и западные политики и военные говорят о том, что в середине февраля оккупационная армия, «обогащенная» мобилизованными резервистами, пойдет в большое наступление, — скорее всего, на востоке. При этом уже которую неделю россияне отчаянно (и неудачно) штурмуют Угледар и Бахмут, словно именно эти два небольших города и являются для них целью № 1.

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Можно ли считать нынешнюю активность врага в Донецкой области началом давно анонсированного «большого» наступления россиян? NV спросил экспертов.

«Любые последующие атаки все слабее, хуже, менее организованы»

Иголь Левин, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля:

«Да, в каком-то смысле можно сказать, что они уже начали свой натиск. Следует понимать, что даже если это разведка боем, то это тоже часть большого наступления. Не надо думать, что большое наступление — это кавалерийский наскок, который начинается мановением руки. Но это давление, которое происходит под Угледаром, на Бахмутском направлении — это все один замысел их большого наступления, о котором говорят в СМИ. Они пытаются разведкой боем нащупать слабые позиции, звенья, слабые стороны украинской обороны.

Бояться всего этого не стоит — надо понимать, что их возможности не прогрессируют, а деградируют. У них все хуже и хуже с техникой, с подготовкой людей. Любые последующие атаки все слабее, хуже, менее организованы и так далее. Яркий пример как раз под Угледаром, где большими усилиями украинских воинов сжигаются десятки единиц техники, разбиваются лучшие части россиян. Фактически по полтора домика в дачах под Угледаром у оккупантов выходит занимать — вот такой ценой они теряют такие большие силы".

«Рашисты пытаются сейчас истощить наши силы»

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова:

«Я не думаю, что это уже началось то масштабное наступление, о котором все говорят. Дело в том, что рашисты пытаются сейчас истощить наши силы и таким образом подготовить это наступление. То есть нащупать слабые стороны в нашей обороне, слабые места, истощить в моральном и ресурсном плане. Надо следить за движением их резервов: куда будут стягиваться, где будут накапливаться и сосредотачиваться их главные силы. И каким образом будет проходить маневр. Дело в том, что время от имитации наступления до настоящего наступления должно быть кратчайшим. А для этого должна быть очень развита транспортная сеть, по которой будут перебрасываться эти силы. Харьковское, Донецкое, Луганское, Запорожское направления как раз имеют такую сеть. С севера с транспортной сетью гораздо хуже. Поэтому, я думаю, там будет такой отвлекающий удар, а где-то на участке от Харькова до Запорожья и будет главный удар. Этого не нужно бояться, к этому нужно готовиться».