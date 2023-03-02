«Еще минимум год». Советник Залужного ответил, когда закончится война России против Украины 2 марта, 19:03 Украинский военный стоит в окопе в Донецкой области, 27 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Война России против Украины может продлиться еще как минимум один год, убежден главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

«Я еще в феврале 2022 года прогнозировал, что конфликт продлится как минимум год, может быть, даже больше», — сказал он в интервью Der Spiegel.

Он добавил, что и сейчас его оценки не изменились. По его прогнозам, война продлиться еще минимум год.

Видео дня

«Чтобы война закончилась, Украина должна победить Российскую Федерацию на поле боя», — подчеркнул он.

Назаров добавил, что сейчас России невозможно нанести полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции, но поражение на поле боя возможно.

«Речь идет об отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове», — объяснил он.

23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.