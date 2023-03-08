Россия в этом году не добьется значительных территориальных побед — разведка США 8 марта, 20:14 Аврил Хейнс убеждена, что военная мощь Москвы в настоящее время значительно ограничена потерями войск и истощением вооружений (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

Разведка США убеждена, что после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Guardian.

На слушаниях в сенате она отметила, что военные РФ, вероятно, не смогут вести боевые действия на нынешнем уровне даже при возможном захвате Бахмута Донецкой области.

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«Мы не предвидим, что в этом году российские вооруженные силы восстановятся настолько, чтобы добиться крупных территориальных завоеваний», — сказала она.

Тем не менее российский диктатор Владимир Путин, по ее словам, «скорее всего рассчитывает, что время работает в его пользу».

Диктатор, вероятно, считает, что продление войны с периодическими паузами в боевых действиях лучший путь, который приведет к выполнению стратегических целей России в Украине, «даже если на это уйдут годы», сказала она.

Директор разведки США отметила, что военная мощь Москвы в настоящее время значительно ограничена потерями войск и истощением вооружений, что усугубляется торговыми ограничениями и санкциями. Хейнс добавила, что Путин «кажется, сейчас сосредоточен на более скромных военных целях».

«Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не выявит значительные запасы боеприпасов у третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций», — сказала Хейнс.

В результате российские силы «могут полностью переключиться» на удержание и защиту территорий, которые они сейчас оккупируют, подчеркнула она.