Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, мы приближаемся к концу войны — Буданов 23 февраля, 12:00 Буданов убежден, что Украина приближается к концу войны (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия будет вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины.

В интервью Le Monde он сказал, что этому будет способствовать как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России, давление дипломатии.

«У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — отметил Буданов.

Видео дня

Он считает, что Украина приближается к концу войны.

По словам Буданова, прекращение войны возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.

«Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем», — подчеркнул глава украинской разведки.