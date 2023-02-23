Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, мы приближаемся к концу войны — Буданов

23 февраля, 12:00
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Буданов убежден, что Украина приближается к концу войны (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Буданов убежден, что Украина приближается к концу войны (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия будет вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины.

В интервью Le Monde он сказал, что этому будет способствовать как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России, давление дипломатии.

«У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — отметил Буданов.

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Он считает, что Украина приближается к концу войны.

По словам Буданова, прекращение войны возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.

«Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем», — подчеркнул глава украинской разведки.

https://www.youtube.com/watch?v=xH0Gqp-9PEI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Армия России Украина Кирилл Буданов Война России против Украины

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