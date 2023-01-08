Конфликтные вероятности. Три сценария войны в Украине в 2023 году — The Economist 8 января, 09:30 Эксклюзив NV Украинский военный на линии фронта в Запорожской области, декабрь 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Ключевые риски развития войны и шансы Украины на победу оценивает Шашанк Джоши, редактор материалов в сфере обороны журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Будь-який досвідчений аналітик розвідки посміявся б, якби в березні 2022 року йому сказали, що через вісім місяців Україна все ще буде незалежною державою, що українська армія залишить вбитими та пораненими 80 тис. росіян, що флагман російського Чорноморського флоту опиниться на дні цього самого моря і що авіація України все ще літатиме. Україна перевершила сподівання. Вона перемагає у війні. Але наближається зима, і Росія мобілізується. Розгляньмо три сценарії на наступний рік.



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Згідно з першим сценарієм, Росія вирве перемогу з пащі поразки. Протягом зимових місяців російська армія стабілізує лінію фронту, водночас формуючи нові батальйони зі щойно мобілізованих новобранців. Тим часом республіканці в США заблокують нові пакети військової допомоги для України на тлі завершення поставок із Європи. Російська оборонна промисловість відчуватиме нестачу напівпровідників і спеціалізованого обладнання, але вироблятиме достатньо базової бронетехніки та артилерії, щоб оснастити нові формування.