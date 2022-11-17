В Нацполиции рассказали, когда можно будет возвращаться в освобожденный Херсон 17 ноября, 14:34 Жители Херсона, которые оставались в городе в период оккупации, празднуют его освобождение (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Жителям Херсона и освобожденной части Херсонской области рекомендуют возвращаться домой после того, как силовые структуры проведут стабилизационные мероприятия и разминирование территорий.

Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексей Сергеев на брифинге.

П его словам, специалисты ежедневно проводят работы по разминированию. В первую очередь проверяют важные для обеспечения жизнедеятельности местных жителей объекты.

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Сергеев также напомнил, что в регионе все еще наблюдаются трудности с энергоснабжением, водоснабжением и обеспечением связи.

«Мы рекомендуем начинать возвращение, в частности, в областной центр и другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После того, как об этом будет объявлено руководством областной военной администрации», — резюмировал представитель Нацполиции.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными местными жителями.

В город вернулись украинские власти и представители всех силовых структур. Также возобновляют работу почты, операторы мобильной связи, идут работы по восстановлению электроснабжения.

Саперы продолжают работы по разминированию территорий.