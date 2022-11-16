В Херсоне пришлось подорвать полицейский участок. Его заминировали россияне
Последствия взрыва полицейского участка в Херсоне (Фото:Скриншот видео Игорь Клименко / Facebook)
Перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.
Он подчеркнул, что иначе поступить было нельзя.
«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня (16 ноября — ред.) стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря смекалке и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», — заявил он.
Клименко сообщил, что всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины.
Саперы изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
Глава Нацполиции призвал не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.