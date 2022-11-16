В Херсоне пришлось подорвать полицейский участок. Его заминировали россияне

16 ноября, 18:28
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Последствия взрыва полицейского участка в Херсоне (Фото:Скриншот видео Игорь Клименко / Facebook)

Последствия взрыва полицейского участка в Херсоне (Фото:Скриншот видео Игорь Клименко / Facebook)

Перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

Он подчеркнул, что иначе поступить было нельзя.

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«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня (16 ноября — ред.) стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря смекалке и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», — заявил он.

Видео дня

Клименко сообщил, что всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины.

Саперы изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Глава Нацполиции призвал не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid03GeaJgfr5tVnhNSPBZqMzowPskaoXaiCi2YMZXNGA7yUaqxZGghu5LK29C8r6g7kl
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Полиция Херсон Минирование Херсонская область Разминирование Война России против Украины

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