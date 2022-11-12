В Херсоне сапер получил ранения во время разминирования одного из админзданий, выехавших жителей просят пока не возвращаться в город

12 ноября, 15:38
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Полиция проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне, здания проверяют на предмет минирований (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Полиция проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне, здания проверяют на предмет минирований (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Нацполиция проводит стабилизационные мероприятия в освобожденном Херсоне, город проверяют на предмет минирований.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в своем Facebook.

По его словам, одна из основных угроз — массовое минирование.

«Десять групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона», — отметил Клименко.

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Он также призвал выехавших жителей Херсона пока не возвращаться в город до того, как будут завершены все стабилизационные мероприятия.

На данный момент в областном центре работает около 200 полицейских.

Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты.

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11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

На данный момент Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRdcP7d0Yk&feature=emb_title

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводятся зачистки и пополняется обменный фонд.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Минирование Разминирование Нацполиция деоккупация

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