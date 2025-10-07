Касьянов объяснил, почему считает, что его арестуют, и рассказал, как Решетилова отказалась ему помогать

Юрий Касьянов заявил, что Ольга Решитилова отказалась ему помогать, сославшись на то, что не может влиять на управленческие решения (Фото: Ольга Решетилова via Facebook)

Майор ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью Radio NV объяснил, почему считает, что его арестуют, и рассказал, как ему отказалась помогать военная омбудсменка Ольга Решетилова.

«У меня достаточно друзей, которые есть в частности в ГПСУ, в различных правоохранительных органах, среди прокуратуры и юристов, которые видят и говорят мне об этом (о перспективе ареста — ред.). Я сам вижу, что сейчас может произойти такая позорная вещь, когда скажут, что я не выполнил какой-то приказ, который выдали, возможно, в прошлый понедельник или когда-то там, чтобы арестовать меня, чтобы просто заткнуть рот», — заявил Касьянов в эфире Radio NV.

Реклама

По его словам, поводом для ареста может стать «неповиновение», то есть невыполнение какого-то приказа.

«Неповиновение. Есть какой-то приказ, о котором я даже не знаю. И потом скажут, что неповиновение — и все. Ты просто оказываешься в СИЗО, нет Касьянова в интернете — и все хорошо», — сказал специалист по аэроразведке, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также рассказал, что давно знаком с Ольгой Решетиловой и обратился к ней за помощью еще 4 октября.

«Она сказала, что свяжется с Дейнекой, даже с Андреем Ермаком у нее есть коммуникация, это очень хорошо для нас. Потом она долго не отвечала и я спросил ее, что же там случилось. Она написала, что у Дейнеко есть свои аргументы и она не может влиять на управленческие решения», — описал свое общение с Решетиловой Касьянов.

Он также пожаловался на нарушение прав военных его подразделения.

«Здесь уже права военных нарушаются, потому что людей просто закрывают на территории части, они не знают, что будет дальше. Для чего тогда весь этот рекрутинг. Люди к нам шли добровольно, чтобы работать дронарями в нашем подразделении, это сфера защиты военного омбудсмена, я так думаю. Но она не захотела почему-то», — заявил специалист по аэроразведке.

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и реакция на него

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов подчеркнул, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым и продолжается поиск решения конфликта.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, нужно время.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

6 октября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что расформирование подразделения Касьянова состоялось из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

По словам Демченко, подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он заявил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.