Представляют 20 стран мира. Херсон посетила группа из 70 дипломатов и послов
Центр Херсона (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала группа из 70 дипломатов и послов.
«Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира», — написал он в Twitter.
Однако детали визита Камышин не рассказал.
Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, в Херсонской области каждые несколько часов раздаются взрывы, враг пытается запугать жителей.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.