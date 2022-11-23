Представляют 20 стран мира. Херсон посетила группа из 70 дипломатов и послов 23 ноября, 12:41 Центр Херсона (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала группа из 70 дипломатов и послов.

«Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира», — написал он в Twitter.

Однако детали визита Камышин не рассказал.

Видео дня

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, в Херсонской области каждые несколько часов раздаются взрывы, враг пытается запугать жителей.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.