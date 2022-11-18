«Словно в тире». Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области — эксперт

18 ноября, 17:40
Эксклюзив НВ
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Антоновский мост в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Антоновский мост в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, какую тактику Вооруженные силы могут выбрать для освобождения левобережья Херсонской области.

«Правый берег выше левого, поэтому оптимальный вариант с правого берега контрбатарейной борьбой уничтожить всю российскую артиллерию на глубину как минимум 40 км. <...> Эта полоса на левом берегу будет выжжена нашей артиллерией. Это примерно [так же будет], как в тире. Будут выходить батареи, будут по ранее разведанным целям отстреливать, уходить. А дальше уже будут считать, сколько нужно пакетов для уничтоженных россиян», — считает Свитан.

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По мнению эксперта, дальше включатся в работу HIMARSы и отгонят оккупантов на следующие 40 км от реки Днепр:

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«То есть на глубину 80 км по всему протяжению реки Днепр. Ниже Каховки и по Каховскому водохранилищу, по левому берегу, естественно, будет работать наша арта».

Оккупанты успели подорвать мосты и не дали переправиться ВСУ на левый берег Днепра, а поэтому сейчас осталась только одна точка, где это еще более-менее целесообразно — в районе Новой Каховки:

«Там чуть больше 100 метров сама гидроэлектростанция. По идеи, можно в районе Новой Каховки создать плацдарм. Наша спецура готова к этому. И с этого района дальше можно продолжать движение уже в сторону Крыма».

https://www.youtube.com/watch?v=_wgZihVJ8Ag
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Каховское водохранилище Новая Каховка Радио НВ Война России против Украины деоккупация Каховская ГЭС Каховская дамба

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