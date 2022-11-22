«Продолжают террор». Российские оккупанты обстреливают Херсонскую область каждые несколько часов — замглавы облсовета 22 ноября, 17:47 Соболевский назвал ситуацию с безопасностью в области «очень сложной» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Херсонской области каждые несколько часов раздаются взрывы, российские оккупанты пытаются запугать жителей, заявил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«К сожалению, продолжаются попытки орков запугать наших людей. Продолжают они свой террор. Удары постоянно – не каждый день, а каждые несколько часов мы слышим взрывы», – сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, оккупанты бьют не только по Херсону, обстреливают всю деоккупированную область.

"Есть прилеты в Белозерке, Антоновке, Чернобаевке, других населенных пунктах", - сказал он.

Соболевский назвал ситуацию с безопасностью «очень сложной».

«Поэтому то, что сейчас говорят о добровольной эвакуации, я это поддерживаю. Сейчас нашим людям будет безопаснее в других областях, пока мы не обеспечим безопасные условия для людей, чтобы работала инфраструктура», - добавил он.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.