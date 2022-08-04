Польша, Германия и Италия: три украинские мамы — об обучении в зарубежных школах и дистанционном обучении в Украине 4 августа, 07:07 Украинские ученики, которые были вынуждены уехать за границу из-за войны, окончили новый год в родных школах дистанционно, или же перешли в новые школы (Фото:depositphotos/ halfpoint)

Три женщины, которые вместе с детьми уехали за границу из-за войны в Украине, рассказывают о преимуществах и недостатках обучения в иностранных школах, а также об особенностях сочетания учебного процесса с дистанционной украинской школой.

Из-за полномасштабного вторжения россии после 24 февраля 2022 года украинские школы были вынуждены уйти на временные каникулы. По состоянию на 28 марта 2022 года образовательный процесс был возобновлен в 13 областях Украины. Большинство заведений продолжили обучение дистанционно, чтобы вынужденные переселенцы смогли окончить учебный год в родной школе, пребывая при этом в другом городе или другой стране. Однако вернуться к учебе удалось не всем: по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, на 28 мая 2022 года около 800 украинских школ оказались в оккупации на временно неподконтрольных Украине территориях.

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Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с тремя женщинами, которые вместе с детьми уехали за границу, спасаясь от войны. Они рассказывают о том, какой формат обучения выбрали для своих детей, делятся впечатлениями от польских, немецких и итальянских школ, а также планами на предстоящий учебный год.

Татьяна, Польша

О выборе формате обучения

Я из Киева. В начале марта приехала с 8-летним сыном в Варшаву, здесь и остались. Сначала надеялась, что мы здесь ненадолго и в апреле или мае вернемся домой в свою школу. Однако пока остались здесь, и сын оканчивал учебный год сразу в двух школах: в украинской — дистанционно и в польской — офлайн.

В польскую школу нас взяли сразу, во второй класс, как и в Киеве, без проблем. Директор, пани Йоанна, заверила, что ребенок адаптируется быстро — так и есть. Домашних заданий в польской школе не задавали, в украинской — совсем немного и по желанию, так что чрезмерной нагрузки не было. Но сын рассказывал, что польским детям задавали домашние задания — учитель их каждый день проверяла и выставляла оценки, также выставляла оценки за поведение.

Стенд в польской школе / Фото: Фото предоставлены героиней

Уроки в нашей польской школе начинаются в 11:30. Учительница из украинской школы проводила онлайн-уроки утром. Поэтому сын успевал поучиться с утра онлайн, затем уходил в польскую школу. Так как мы в чужом городе и никакого досуга у нас не было, да и не хотелось, то как раз было хорошо, что сын занят весь день общением со сверстниками — не заглядывает через плечо в мой фейсбук и не видел, как я плакала.

О встрече украинцев

Школа была готова к встрече украинцев: повсюду украинские флаги и надписи «Ласкаво просимо», дети нарисовали поздравительные рисунки, подарили сыну. Нас встретили очень тепло и радушно, и меня, и сына. Все учителя пытались чем-то помочь, как-то взбодрить.

У сына сразу появились друзья: дети быстро нашли общий язык, у них вообще не было и нет языкового барьера. В школе есть дети из Беларуси, из Чечни, они помогали сыну, если что-то было непонятно. Но больше он подружился именно с польским мальчиком, после уроков просился остаться поиграть с ним.

В классе функционирует родительский комитет, который собирает деньги на внешкольный досуг: детей ежемесячно водят в театр и кино, еженедельно проводятся занятия в бассейне, в конце года фотосессия с классом, это все оплачивают родители дополнительно. Я пыталась тоже сдать деньги, когда увидела в электронном дневнике, к которому нас тоже подключили, объявление, что завтра дети идут в театр, но с меня не хотели их брать, хоть я и настаивала. Мне было крайне неудобно, ведь для нас очень много всего сделали школа и родители. У меня все-таки есть возможность оплатить хотя бы театр своему ребенку и не злоупотреблять добротой поляков. Но родительский комитет свое решение не изменил — за досуг украинских детей польские родители оплачивали самостоятельно.

Обучение проходит полностью на польском языке. Но ассистент учителя знает русский, поэтому при надобности она переводила сыну, а он записывал себе в тетрадь на украинском. Проходили какие-то отдельные уроки польского для украинцев, но они были непродолжительны и, как я поняла из рассказов ребенка, особо ничего он там не узнал. Больше изучил на уроках: учил песни, математика вообще легко давалась, числа схватил все на слух.

О школе

Нас поразила сама школа, ее оснащение. Это обычная школа в спальном районе Варшавы. Но с огромным футбольным полем, собственной детской площадкой, двумя спортивными залами и одним гимнастическим, здесь также вкусные горячие обеды, оборудована парковка для велосипедов. Многие дети приезжают в школу на велосипедах или самокатах. У каждого ученика свой шкафчик и ключ от него. Школьной формы нет, дети ходят в чем удобно. Единственное условие — сменная обувь, которую дети оставляют в школе. Еженедельно дети ездят в бассейн недалеко от школы, занимаются с тренером, поэтому при себе необходимо иметь шапочку и очки.

В школе постоянные тематические недели, активности. В апреле была неделя, посвященная детям с аутизмом: тогда вся школа была украшена голубыми шариками, а детей попросили прийти в синей или голубой одежде. Школа, в которую попал сын, инклюзивная, может, еще и поэтому к сыну было сразу толерантное отношение и всесторонняя поддержка, ведь и педагогический коллектив, и ученики привыкли, что рядом с ними учатся дети с разными потребностями.

Стенд солидарности с Украиной / Фото: Фото предоставлено героиней

О возвращении в Украину и планах

Мы еще не решили, будем ли возвращаться домой. Очень скучаем по папе — с ним не виделись с 27 февраля. С другой стороны, опасность ракетных обстрелов не исчезает, поэтому рисковать жизнью сына я тоже не могу.

Даже если мы вернемся в Киев, офлайн в школу я сына не отдам. Я не верю, что школьное бомбоубежище реально обустроят по всем правилам безопасности, а не на бумаге, и что детей вовремя будут туда выводить. Да и вообще не представляю, как буду чувствовать себя во время воздушной тревоги, когда мой ребенок не со мной, а где-то в подвале школы.

Остаться навсегда в Польше мы не планируем, поэтому украинскую школьную программу будем в любом случае изучать. Если не будет доступа к государственному онлайн-обучению, тогда я буду искать репетиторов для сына, по крайней мере по основным предметам, таким, как украинский язык, чтение и математика.

Если будет возможность продолжить пребывать там, где мы сейчас живем, то с сентября сын вернется в польскую школу. И если расписание уроков снова позволит совмещать онлайн-обучение в украинской школе и очное в польском — это будет идеальный вариант. Главное, чтобы наша украинская школа дала возможность продолжить обучение онлайн.





Марина, Италия

О выборе формата обучения

Мы из Винницы. Вместе с тремя детьми уехали из Украины еще в марте. Двое детей учатся в начальной школе, а старшему ребенку — 10, по украинским меркам он — в средней школе, уже окончил четвертый класс. В сентябре пойдет в пятый класс, но по итальянским меркам это еще последний год в начальной школе.

Так как с жильем не смогли нормально организоваться, дети пошли в школу в мае. Нам помогал социальный фонд. С тех пор как мы уже организовались с жильем, ждали встречу в школьном секретариате около двух недель. Это характерно для местности, они сами называют это tempo italiano — понимают, что они такие «быстрые».

Зона отдыха в школьном холле / Фото: Фото предоставлены героиней

После того как мы посетили секретариат, нам сразу позвонили из школы и мы в тот же день начали знакомиться с обстановкой. В школе, которую нам порекомендовали, имеется также отделение для дошкольника, которое не очень похоже на садик, потому что там нет спален и кроваток для сна, однако есть игрушки и столы для занятий.

На следующий день мы пришли на первые занятия. В этой школе дети учатся с 8:00 до 15:30. Есть обед, но потому, что наши дети только приехали и у них адаптационный период, нам предложили оставаться только до обеденного перерыва и всего два дня в неделю из шести.

Об украинском дистанционном обучении

Мы не совмещали украинскую и итальянскую учебу. И даже когда мы приехали и пока еще не ходили в школу, тоже не совмещали, потому что у моих детей был очень большой стресс от дистанционного обучения еще во время ковида. У среднего ребенка наблюдались нервные срывы по этой причине.

В период ковида ребенку крайне сложно было сосредоточиться. Он на тот момент пошел в первый класс, первая «дистанционка» получилась в конце сентября, потому что один ребенок в классе заболел и, как правило, весь класс ушел на «дистанционку». Сентябрь, только начало. А потом начались эти качели, то идем в школу, то не идем. То есть портфель уже упакован, а вдруг: нет, дитя, я тебя утром будить не стану, ты утром не идешь в школу. Он у меня очень аккуратный мальчик, любящий свой порядок. И когда этот порядок нарушали, его это очень смущало.

Об учебном процессе

Обучение полностью на итальянском языке, также организованы курсы для приехавших — в основном это, конечно же, украинцы. Детей с уроков забирают из основного класса в другой кабинет, учитель там помогает им с базовыми словами, они разбираются с произношением и т. д. Первый урок состоял из простых вещей. Например, их обучали таким фразам, как: «Можно выйти?», «У меня что-то болит», «Я голоден», «Я хочу пить», «Мне нужна помощь», «Разреши с тобой поиграть» и прочее.

Наших деток все максимально поддерживали. В школе есть дети также из Украины, которые приехали немного раньше, чем мы. Кроме того, много детей, семьи которых переехали в Италию из Молдовы давно. Поэтому дети могут общаться между собой также на русском.

В школе организуют экскурсии: в мае была поездка для второго класса, но мы ее пропустили, но другой ребенок, который в четвертом классе, попал на автобусную экскурсию в музей. Обед брали с собой — он не предоставлялся, но экскурсия и все остальное было оплачено коммуной. Это типа горсовета, городского департамента.

Оценок детям не выставляют. Английский язык слабее, чем был в нашей школе, поэтому мой ребенок, который в четвертом классе, здесь просто царь и бог английского языка. Ее очень хвалила учительница за знания. Однако в украинской школе нам нужна была помощь репетитора, там этот уровень был недостаточным.

Класс дошкольников / Фото: Фото предоставлены героиней

Об инклюзивном подходе

Что касается младшего ребенка, которому сейчас пять лет, то у него, конечно, адаптация была самая сложная. Маленький ребенок, непонятный язык, свой характер. У него — близорукость, поэтому он нуждается в инклюзии. В школе меня попросили первое время находиться с ним.

Сейчас ребенок будет в школе только до обеда. Там очень вежливые, очень открытые учителя. Сказали, что ему понадобится персональный сопровождающий, который смог бы занять его так, чтобы это было и безопасно, и интересно, и полезно. Поэтому, учитывая опять же tempo italiano, мы подготовили документы, сейчас ожидаем записи к узкому специалисту. Это нормально здесь, ожидать шесть-семь месяцев, но так как у нас инвалидность, оформленная в Украине, и по ребенку видно, что он не видит всего, что ему нужно, то у него первоочередная запись с приоритетностью. Поэтому мы ждем своей записи к офтальмологу всего два месяца, сейчас остался месяц. Для Италии это очень быстро.

Помимо офтальмолога, который дает заключение о зрении ребенка, необходимо сделать и заключение от психолога, педагога, инклюзивных педагогов. У нас в Украине такое дает ИРЦ, инклюзивно-ресурсный центр. Здесь, в Италии, этим занимается один человек, нейропсихиатр. Мы тоже уже записались к нему на прием. Потом будем отслеживать, как коммуна отреагирует на наш запрос по поводу персонального учителя — наставника для ребенка.

О возвращении в Украину

Как я уже говорила, мы из Винницы. Казалось, что это более или менее спокойный город, но когда туда прилетело и упало в таком месте, где мы часто бываем… Это сразу же вернуло меня на место: я поняла, что пока не надо спешить возвращаться, потому что непонятно, что будет дальше .

Конечно, мы хотим вернуться домой. Но когда в Украине станет спокойно. Когда не нужно переживать, где я не должна с тремя детьми с температурой прятаться в подвале — начало полномасштабной войны нас застало с болезнью у двоих детей из трех.





Виктория, Германия

О выборе формата обучения

Мы — из Харькова. Прибыли в Германию 17 марта. Сейчас находимся в пригороде Франкфурта-на-Майне.

Когда уезжали из Харькова, мой 10-летний сын оканчивал учебу в 4 классе.

В первые недели-две мы пытались сочетать немецкую школу с украинской. Украинская предусматривала выполнение задач и самостоятельное овладение материалом по ссылкам, которые отправляла учительница. То есть мне нужно было посмотреть с ребенком видео или прочесть текст, объяснить, если что-то непонятно, а также распечатать задание и усадить сына выполнять их. Без моего контроля он этого не сделает.

У моего сына РАС (расстройство аутистического спектра), поэтому есть проблемы с самоорганизацией. Я сдалась буквально на вторую неделю — просто забила на украинскую школу. Стыдно признавать, но это так. Мое эмоциональное и психологическое состояние было очень сложным — угнетение, апатия, нежелание жить. Сил на организацию обучения сыну просто не было. Потому я решила: пусть будет только немецкая школа.

Виктория вместе с сыном / Фото: Фото предоставлено героиней

Об интеграционном классе

По возрасту в Германии ему предстояло пойти в начальную школу, но его туда не взяли — мотивировали тем, что он слишком взрослый. Мол, нет смысла тратить время на начальную школу, если потом все равно необходимо будет идти в интеграционный класс.

Обучение в интеграционном классе обычно длится два учебных года. Поэтому моего сына зачислили в среднюю школу, где дети учатся с 5 класса. Интеграционный класс — это 80% языка, остальное — немного математики. Также география — опять же, география Германии прежде всего, спорт, а еще — английский. Особенность интеграционного класса в том, что в нем собраны дети всех возрастов. В нашем случае — от 10 до 16 лет, а также — из разных стран. Здесь учатся дети не только из Украины, но и из Болгарии, Сирии, Сербии, Италии. Чем быстрее ребенок овладеет немецким, тем быстрее его переведут в обычный класс в соответствии с его возрастом.

Об отношении к украинцам

Прежде всего, о чем спрашивают еще на этапе зачисления в школу: есть ли у ребенка все необходимые прививки. Дальше приглашают на знакомство. Нас очень тепло встретила директор — представилась, немного рассказала об организационных моментах, затем нас познакомили с учительницей-куратором. Выдали канцелярские принадлежности — можно было выбрать цвета, дизайны и ноутбук. Я очень переживала, как сын адаптируется в школе, предупредила о РАС — меня заверили, что справятся с этим. На практике все оказалось не так радужно.

Отношение к украинским детям хорошее, как, впрочем, и ко всем детям. Здесь больше учителей-мужчин, чем в Украине, все они приветливы, часто здороваются с детьми какими-то прикольными жестами. Да и вообще нет атмосферы угнетения: детям разрешают свободно бегать, на них никто не кричит, не оказывает давления. Украинских детей не выделяют от других — они являются частью школьного сообщества. Дети как дети.

Об учебном процессе

Обучение проходит на немецком, но английский — вспомогательный язык. Мой сын свободно общается на английском, поэтому ему легче общаться с учителями, чем детям, которые его плохо знают. Немецкий дается ему хорошо, но желания им овладевать — нет. Так и говорит: «Не хочу учить немецкий, хочу домой». Впрочем, он уже может составлять предложение на немецком, подсказывает мне, как пишется то или иное слово, как склоняются глаголы, местоимения.

Из очевидных плюсов немецкой школы хорошая материально-техническая база, продуманная инфраструктура, обязательно перерывы на свежем воздухе, доброжелательность учителей. Большинство учеников ездят в школу на велосипеде — на территории есть огромная парковка для них. Это то, что бросается в глаза. Мне нравится, что дети в школе чувствуют себя свободно — они не боятся, что кто-то наорет на них, ведут себя естественно и непринужденно. Очень удобная штука — немецкий школьный дневник, в котором расписана каждая неделя, все выходные и каникулы, есть странички для извинений — там пишут родители, если ребенок пропустил школу.

С другой стороны, я была удивлена, что родителям нельзя находиться на территории школы. Если вам не назначена встреча, если вы не направляетесь в администрацию школы по делам, ожидайте за забором. В Украине родители являются участниками образовательного процесса, они могут заходить в школу, а здесь нет. И телефоны дети не берут с собой тоже. Если вдруг зазвенит на уроке, его сразу отберут.

Вызовом для меня стала коммуникация с учителями. Никакого фидбека, ни мейла или телефонного звонка. Для матери ребенка с РАС это нонсенс. Я наивно считала, что поскольку у сына есть особенности развития, поскольку он из Украины и явно травмирован событиями на родине, будет какая-то поддержка, дополнительное внимание. Но нет! Коммуникация до сих пор не отлажена, сейчас мы в процессе официального диагностирования РАС в Германии — есть надежда, что это позволит получить ассистента, который начнет помогать ребенку в школе. С другой стороны, немецкая семья, которая нас приютила, говорила так: «Если из школы не звонят по телефону, не пишут, значит, проблем нет, не волнуйся».

О планах на следующий учебный год

Мы продолжим обучение в интеграционном классе в Германии. Онлайн-обучение в украинской школе — не вариант, сын этот формат не воспринимает. Поэтому очная немецкая школа. У меня поначалу возникали сомнения, но я точно знаю одно: я не поведу ребенка ни в одну школу в Украине, потому что это опасно. Ракета может прилететь куда угодно. От одной только мысли об этом мне становится плохо. На мой взгляд, лучше потерять один год обучения в Украине, чем потерять жизнь ребенка. Тем более что сын это время не потратит зря — он будет учить немецкий. Все остальное — наверстаем. Главное — сохранить жизнь.

О возвращении в Украину

Если это будет безопасно — да, мы вернемся домой. Правда в том, что последние пять месяцев я вообще не строю никаких планов, а живу одним днем. Никто не знает, когда и как завершится эта проклятая война. Когда можно будет отправить в Харькове ребенка в школу, и не бояться, что он взорвется на мине. Или что в класс прилетит вражеская ракета. Поэтому честный ответ: я не знаю.

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