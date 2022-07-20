«Немцы удивлены образованием наших детей». Как живут и учатся в Германии украинские школьники, покинувшие дом из-за войны 20 июля, 07:12 Эксклюзив НВ Маленькие украинцы на празднике последнего звонка в субботней школе в Гамбурге, 25 июня 2022 года (Фото:Facebook украинской субботней школы в Гамбурге)

В течение недели — немецкая школа, а по субботам — украинская: НВ рассказывает о жизни юных соотечественников, которые вместе с родителями сбежали от войны в Гамбург.

Когда в марте 2022 года киевлянка Елена Буруль со своими двумя дочерьми 8-летней Мартой и 13-летней Полиной бежала от войны в Украине в немецкий Гамбург, то столкнулась с проблемой: под рукой не оказалось ни одной украинской книги.

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«Я переживала, что Марта забудет, как читать на родном языке», – вспоминает Буруль. Однако решение быстро нашлось: киевлянка наткнулась на объявление украинской субботней школы, которая приглашала всех детей из семей беженцев бесплатно посещать занятия. Так Марта и Полина получили доступ не только к книгам, но и к живому украиноязычному общению и обучению.

На сегодняшний день таких как они украинцев, которые вынужденно покинули родину и нашли приют в Германии, около 800 тыс. человек. Почти треть из них – несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. И хотя все дети школьного возраста посещают местные учебные заведения, именно субботняя школа для детей из семей беженцев стала возможностью поддерживать связь с родной культурой и частично нагонять пропущенные куски из школьной программы, подчеркивает Буруль.

Так, сейчас ее девочки на каникулах , которые начались в Гамбурге 7 июля, за парты они вернутся 18 августа, а тем временем посещают украинскую субботнюю школу. Это заведение 21 год назад основали супруги выходцев из Ивано-Франковской области Ольга и Ростислав Сукенныки, которые в 2001-м приехали в Гамбург на учебу и решили остаться. Теперь они работают в сфере образования для взрослых, а выходные посвящают субботней школе и другим общественным инициативам по продвижению интересов украинства в Германии. С начала войны работы у супругов стало больше, ведь после 24 февраля количество воспитанников их заведения возросло в четыре раза: с 70 до более 300.

«Мы создавали школу для детей, рожденных в Украине и переехавших с родителями в Германию, — рассказывает историю своего проекта Ростислав Сукеннык. — Хотели оставить им возможность разговаривать на украинском, чтобы они, например, посещая Украину, могли общаться со своими бабушками и дедушками».

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