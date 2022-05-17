Последствия полномасштабного вторжения РФ. Под оккупацией находятся около 800 украинских школ — Шкарлет

17 мая, 13:57
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Сотни украинских школ находятся на захваченных оккупантами территориях Украины (Фото:2y.kang/Unsplash)

Сотни украинских школ находятся на захваченных оккупантами территориях Украины (Фото:2y.kang/Unsplash)

На захваченных российскими оккупантами территориях Украины находятся около 800 украинских школ.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире национального телеэфира.

«У нас где-то приблизительно 800 школ находятся под оккупацией на временно оккупированной территории», — отметил он.

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Шкарлет уточнил, что порядка 280 школ в Украине из-за ситуации с безопасностью не могут продолжать образовательный процесс. При этом министр добавил, что документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 17 мая — 83-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Школы Сергей Шкарлет Война России против Украины

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