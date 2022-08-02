Образовательный фронт. Как изменилось обучение во время войны — интервью с главой Освіторії Зоей Литвин 2 августа, 14:59 Эксклюзив НВ Зоя Литвин (Фото:Освіторія Медіа)

Общественный союз Освіторія помогает реформировать и развивать образование в Украине. Сейчас команда создает возможности для учителей и школьников во время войны.

Как изменился образовательный процесс с 24 февраля и какие новые вызовы возникли перед украинскими учителями, в интервью Радио НВ рассказала глава Освіторії, основательница Новопечерской школы Зоя Литвин.

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— Как изменилась работа учителей после 24 февраля? О чем они теперь должны прежде всего думать?

— Не могу сказать, что есть уже структурированный, прорефлексированный опыт. К этому никто не был готов — такому в педагогических университетах не обучают, но адаптировались понемногу.

Конечно, украинских учителей, школы подготовил к войне период пандемии. Цифровые навыки учителей, их умение преподавать онлайн и делать это эффективно повысились за это время. Но самое главное изменение касалось не столько дистанционного преподавания. Твоя задача — эмоционально поддерживать учеников и даже кое-где через учеников их семьи, поддерживать коллег. Этому тоже не учат в университетах, поэтому самый большой запрос от украинских учителей (и я горжусь, что они в условиях войны учатся, продолжают учиться много) — о поддержке себя, своего нравственного состояния для того, чтобы потом поддерживать нравственное здоровье учащихся и минимизировать травму войны для детей.

— Как, поддерживая себя, поддержать учеников и их семьи? Это словно кислородная маска — на себя, а потом уже на того, кто рядом?

— Хотела привести этот пример, что это работает следующим образом. Сначала нужно позаботиться о себе. Я не буду говорить «если счастлив учитель, то счастлив и ученик». Если стабильный учитель, это будет и стабильный ученик. Дети все же воспринимают опасность и мир через призму авторитетных для них взрослых. А это родители, прежде всего, и затем — учителя.

— Какие базовые аспекты необходимо знать учителям? Какие советы давали?

— Это не совсем моя сфера экспертизы, но я могу сказать, что мы привлекли классных экспертов, обучавших этому учителей. Например, на прошлой неделе у нас был мастер-класс от сестры Барака Обамы, бывшего президента Америки, Майи. Она возглавляет Институт свободы, школьная учительница в прошлом. Я скептик в плане медитации, этого не умею делать. Но Майя дала около 20 ежедневных техник, на три-четыре минуты, которые помогают перезарядить себя и получить ресурс, которого постоянно не хватает.

Поэтому я просто рекомендую смотреть такие вебинары, записи, читать украинских экспертов по этой теме. Самое главное — иметь такой запрос и понимать, что инструменты есть: нужно пойти, найти их, попрактиковать и найти то, что работает именно для конкретного учителя. Тогда и для детей это будет огромной пользой.

— Освіторія сейчас собирает такие практики и другие вспомогательные материалы именно для учителей? Есть ли они где-нибудь в открытом доступе, чтобы каждый учитель мог этим воспользоваться?

— Разумеется. У нас есть медиа для учителей Osvitoria Media, где мы напоминаем и о законодательных изменениях, и о таких практиках. У нас есть платформа Освіта NOW, которую мы создали вместе с Министерством и Организацией Объединенных Наций. Там все то, что касается образования во время войны. Где бы ни были родители и учителя — за границей, в Украине — они могут зайти на такой универсальный советчик и все найти там.

К тому же есть ютуб-канал, где мы преподаем вебинары на важные сейчас, в условиях войны, темы. Поэтому можно смотреть там.

Хочу сказать, что все, чем мы занимаемся, из-за войны коренным образом все изменилось. Это каламбур. У нас была стратегическая сессия за день до войны. Она была очень мощным модератором из аудиторской компании, с министром образования, где мы наработали все, чем бы нам хотелось заняться в этом году. С началом войны это можно было разорвать и выбросить. Но нет, мы отложим, потом мы эти все идеи воплотим. Сейчас делаем очень многое.

— Я хотела спросить, как пришлось перестраивать работу организации, начиная от того, что нужно было позаботиться о безопасности персонала для того, чтобы продолжать работать? Что во внутренней перестройке для Освіторії было самым сложным и как вы справились с этим?

— Самое сложное — переключиться из того режима, в котором мы привыкли работать, — амбициозно мечтать и воплощать все, о чем мы мечтали. Нам, как правило, достаточно легко найти единомышленников, привлечь партнеров и воплотить любую идею, если мы знаем, что она нужна украинской системе образования.

Это совершенно иной режим. Это режим тотального кризисного менеджмента 24/7. Я рада, что мы с ним справились и стабилизировали команду морально. Уверена, это не только для педагогов, но и для всех критический вопрос.

Проанализировали возникшие в образовании актуальные потребности, совещались с Министерством образования, с учителями, перешли уже на абсолютно новые проекты.

К примеру, вместо финального школьного теста ВНО, благодаря которому учащиеся поступают в университеты, появился мультитест. И мы очень оперативно смогли сделать подготовку к нему, потому что кто-то из украинских детей вообще остался без учителей, без доступа к образованию. И около 100 тысяч детей готовились именно с нами на платформе нашего проекта вместе с ООН.

Конечно, это Всеукраинская школа онлайн, которую мы организовали для Офиса президента, для Министерства образования в период пандемии, но оказалось, что это важный инструмент, благодаря которому учились 480 тысяч украинских детей из 120 стран мира, куда они были перемещены.

Украинским детям начальной школы не хватает крутого украиноязычного контента. Мы создаем с нидерландской командой приложение, которое можно будет скачать онлайн, чтобы в игровой форме малыши изучали математику и украинский язык, литературу, чтение. Это те предметы, которые помогают им поддерживать связь с Украиной.

На прошлой неделе мы договорились организовать помощь над проектом Back to school — это проект с офисом первой леди и с Министерством образования. Это помощь для школ начать возвращаться к обучению офлайн — оно запланировано с 1 сентября.

Премия Global Teacher Prize — это самое большое вдохновение для нашей команды. Она будет другой: уже не с красным тротуаром и с вечерними платьями. Не так, как мы вообще прославляем учителей каждый год. Но учителя удерживают образовательный фронт, они это делают героически.

Есть много историй украинских учителей, которые мы хотим рассказать не только нашему обществу, но и распространить по всему миру. Это учителя-добровольцы, это учителя, которые продолжают обучать детей на временно оккупированных территориях. Это те, кто преподавал из бомбоубежищ под звуки сирен в худшие времена. Это те, кто вывозил целые интернаты своими силами, под обстрелами. Мы хотим, чтобы общество ими гордилось, поэтому в День учителя, в выходные 1−2 октября мы будем в ходе национального телемарафона рассказывать эти истории учителей.

— О международном сотрудничестве хотела подробнее расспросить. Как она изменилась после 24 февраля? Кто, возможно, из ваших зарубежных партнеров первым пришел на помощь со всеми возможными инициативами? Может, у кого-то был уже наработан некий опыт, как справляться? Были ли у кого какие-то наработки, которыми можно было воспользоваться?

— Опыт Украины уникален, и готовых рецептов ни у кого не было. У нас даже был такой период, когда общались с партнерами из разных стран и пытались [перенять] опыт Афганистана или Сирии — он очень локальный, их специфика отличается от нашей.

Я знаю, что сейчас многие критикуют ООН. Но если говорить об их офисе UNICEF, ответственном за гуманитарную образовательную сферу в период войн и кризисов, то у них есть сценарии и наработанные инструменты. Поэтому я рада, что мы с ними работаем и помогаем эти сценарии внедрять в Украине.

В общем, могу сказать, что поддержка Украины настолько беспрецедентна, что сейчас даже бывает не хватает времени проработать все запросы всех желающих помочь.

Например, Google — отличная компания, задонетившая Украине 43 тысяч девайсов для образования. Сейчас такой же огромный донейт Hewlett Packard. В настоящее время даже сложно обработать [предложения] всех этих желающих помочь.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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