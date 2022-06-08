«Полет в неизвестность». Что переживают украинки в чужих странах, спасаясь от войны — личные истории и рассказы экспертов 8 июня, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Беженцы, эвакуированные поездом из Киева после российского вторжения в Украину, ждут пересадки в Польшу возле железнодорожного вокзала во Львове, Украина, 7 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Из-за полномасштабного вторжения россии с 24 февраля 2022 года в Европе зафиксировали 4,7 млн вынужденных переселенцев из Украины. Большинство — женщины и дети. Украинки оказываются в чужих городах и странах, часто совсем одни. Некоторым везет встретить людей, которые дают приют и помощь. Но многие, находясь в действительно уязвимом состоянии, сталкиваются с реальной опасностью.

Спасение от войны, чувство вины и психологические травмы

10,5 млн — столько людей были вынужденно перемещены в пределах Украины или за границу как беженцы в связи с полномасштабной войной, развязанной россией 24 февраля 2022 года, отмечают в Агентстве ООН по делам беженцев. За этот период ООН зафиксировали более 6,9 млн случаев пересечения границы Украины.

Видео дня

4,7 млн вынужденных переселенцев из Украины зафиксировали в Европе, из них более, чем 2,9 млн подались на получение статуса временной защиты или аналогичных национальных схем защиты.

Больше всего — 1 млн 142 тыс человек — запросили такой статус в Польше, 361,4 тыс — в Чехии, 329,3 тыс — в Германии.

Украинок, которые спасаются от войны в европейских странах, принимают у себя местные жители. Им предоставляют жилье — как отдельные квартиры, так и комнаты или части домов на одной территории с хозяевами. Немцы, чехи, поляки, румыны, молдаване, австрийцы и итальянцы готовы помогать тысячам беженок, закупая одежду, еду, медикаменты, сопровождать процесс получения временного убежища и предоставлять другую помощь безвозмездно.

Рисунок украинских беженцев в центре для беженцев в Жешуве, Польша, 29 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Анна

«С самого начала войны переживала одну бесконечную паническую атаку: не могла ни спать, ни есть, и быстро поняла, что не выдерживаю этого. Это уже вторая моя война, и я не хотела переживать это снова», — рассказывает в интервью НВ девушка по имени Анна. Она родилась в Луганске, где жила всю жизнь. После начала войны на Донбассе переехала в Одессу — там прожила последние семь лет. 4 марта 2022 года Анна была вынуждена вторично спасаться от войны. Она выехала в Румынию, где ей предварительно согласились предоставить временное убежище знакомые.

«Моя бывшая одноклассница предложила поехать в Бухарест, к ее бывшим коллегам, которые согласились приютить меня. Было очень страшно: я ехала одна, с рюкзаком и кошкой, в незнакомую страну к незнакомым людям. Автобусом добралась из Одессы в Орловку, что на границе с Румынией — там ходит паром. Его ждала около пяти часов — в морозную ночь под пронзительным ветром. Очень боялась, что моя кошка перемерзнет и заболеет. За себя почему-то меньше беспокоилась, хотя тоже до самых костей замерзла», — вспоминает о своем путешествии Анна.

В Бухаресте ее встретили с теплотой и предоставили комнату, где она прожила десять дней. Впоследствии она переехала в дом других людей из той компании, где пробыла еще месяц. А еще позже переместилась в ЛГБТ-шелтер от организации Accept— выбрала именно это место, так как сама является лесбиянкой.

«Я пыталась найти комнату, которую можно было бы снимать, но оказалось, что сдают жилье здесь только на срок от года и больше, а для арендаторов с животными мало вариантов. Но многим моим знакомым удалось найти в Бухаресте жилье в аренду или бесплатно — на улице никто не остался», — говорит Анна.

Румыны очень приветливо относятся к украинцам, говорит Анна. Обычные люди поразили ее доброжелательностью и желанием помочь: они предлагают украинцам бесплатное жилье, транспорт, вещи и еду. Когда Анна сделала пост в фейсбук-группе для украинцев в Румынии о том, что ее чемодан порвался, ей нашли новый уже через четыре минуты.

Анна имеет возможность работать удаленно на своего украинского работодателя и признается: очень этому рада, иначе, говорит, «с ума бы сошла». Свое финансовое состояние на момент переезда в Румынию собеседница НВ оценила в 3 балла из 10-ти. Говорит, зарплата ощутимо снизилась из-за войны. Что касается психологического состояния, то сразу после переезда Анна получила психологическую помощь онлайн, а позже нашла в Бухаресте украинскую специалистку.

Британский принц Чарльз встречается с членами Красного Креста во время визита в украинский центр для беженцев в Бухаресте, Румыния, 25 мая 2022 год / Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

«Здесь мне особенно не хватает ощущения дома, уверенности в завтрашнем дне. До того, как я заселилась в шелтер, не хватало также возможности поговорить, потому что люди, у которых я жила, могли говорить только на румынском или английском. Быть одной в такое время очень тяжело», — делится с НВ Анна. Она надеется вернуться в Украину, как только это станет возможным. Сигналом для этого видит гарантии отсутствия авиаударов и рисков оказаться в оккупации — даже если вообще война на тот момент еще не закончится.

Валентина

Второй раз спасается от войны и Валентина, которая до 2014 года жила в Донецке, а затем — в Киеве. Женщина просит заменить свое имя вымышленным. 24 февраля 2022 года, когда услышала выстрелы и сигнал воздушной тревоги, приняла решение выезжать из Киева вместе с дочерью. Подобный опыт из Донецка подсказывал: лучше уехать первыми, потом будет труднее. Уже на следующий день ее бывший муж приобрел билет на поезд во Львов.

«Собрали с собой самое необходимое: по одному комплекту одежды на весну и лето для меня и дочери. Пешком пошли на поезд, потому что жили неподалеку от вокзала. На вокзале было очень много людей. Уже во время посадки проводник сказал, что этот поезд эвакуационный, и мы будем забирать всех, кто есть на перроне. Мой бывший муж тоже решил ехать с нами во Львов — он был вообще без вещей с собой, только бананка с его документами, — рассказывает Валентина.

В купе они втроем заняли место на верхней полке, также забрали трех маленьких детей, чьи родители ехали в проходе стоя. Вагон, по словам Валентины, был настолько переполнен, что пройти в туалет можно было только по чужим чемоданам. Во Львов приехали поздно ночью — как раз в комендантский час, переночевали в хостеле. На следующее утро, в 5 часов, женщина с дочерью уже бежали в укрытие, потому что раздавалась сирена.

Конечной точкой в маршруте Валентины должна стать Латвия — там, в городе Юрмала, живет ее бойфренд. Они планировали съехаться, но хотели сделать это летом, потому что Валентина ждала, пока ее дочь закончит в Киеве второй класс. Однако из-за войны реализовать этот план пришлось на несколько месяцев раньше.

Добраться до Латвии решила через Польшу. До границы на авто довезли друзья из городка Стрый Львовской области. Из окна электрички Валентина наблюдала огромную толпу — это были желающие выехать в Польшу поездом Львов — Перемышль: «Просто не передать сколько там было людей. Влезть в него было невозможно. Снова паника, люди все на нервах, кричат, было несколько драк».

Автомобили выстраиваются в очередь на дороге к пограничному переходу Шегини. Люди бегут в Польшу после того, как россия начала массированную военную операцию против Украины. Украина, 27 февраля 2022 год / Фото: REUTERS/Natalie Thomas

В одиннадцать вечера на авто добрались до границы. Очередь почти не двигалась. Спать в авто было невозможно — в салоне находились шесть человек. Валентина вспоминает, как всю ночь ходила между машинами и пыталась сосчитать их количество. Утром, когда дочь Валентины проснулась, они решили переходить границу пешком — около часа шли к украинской таможне. По дороге видели брошенные машины, чужие чемоданы, разбросанные вещи. Украинскую границу прошли быстро, а вот на польской работал только один пограничник, поэтому процесс шел очень медленно.

«Мамы, дети — все устали и замерзли. Не передать словами, как это было ужасно», — рассказывает Валентина. На польской границе ее подобрали знакомые волонтеры, которые возят гуманитарную помощь, и подвезли в Ригу. Путешествие заняло 10 часов. Так что Валентина с дочерью добрались до Юрмалы утром 27 февраля. В этот момент их друзья, остававшиеся на украинской границе в очереди, только подъезжали к украинской таможне.

Отношение латвийцев к ситуации в Украине разное, говорит собеседница НВ. Большинство местных жителей помогают украинским переселенцам, чем могут. Друзья ее бойфренда, говорит, сразу привезли два пакета с вещами для ее дочери. Красный Крест выдал канцелярию для ребенка, продуктовый набор и бытовую химию. Однако сочувствуют украинцам далеко не все:

Одной девушке на автомобиле с украинскими номерами разбили стекло, бросили в салон петарду и пробили колеса. Я читала много возмутительных сообщений в чатах по поводу того, что украинских детей бесплатно приглашают на мастер-классы. Мол, а что, о местных детях уже забыли? — рассказывает о местных настроениях Валентина. — То же самое, когда приезжим из Украины предлагают работу, а местным — нет. Пенсионеры тоже очень разозлились: оказалось, что у некоторых пенсия всего 134 евро. Они шокированы тем, что всю жизнь работали и получают от государства такие деньги, тогда как переселенцы ничего не делают, но им выплачивают больше".

Свое финансовое положение Валентина оценивает в 3 балла по десятибалльной шкале: говорит, не потянула бы расходы на себя и ребенка в чужой стране, если бы не имела бойфренда, который ожидал ее и разместил их с дочерью у себя дома. В будущем женщина планирует устроиться на работу в Юрмале.

«Тут чувствую, что я в безопасности, но душа все равно болит за народ, за Украину, за военных, которые отдают свои жизни, за родителей, которые остались в Донецке», -признается Валентина. Она не планирует возвращаться жить в Украину, разве что съездить за своими вещами позже, когда для этого появится возможность. И добавляет:

«Наверное, я еще до конца не могу понять, кто я: переселенка, эмигрантка, а может — вынужденная эмигрантка».

Нина

Еще одна собеседница НВ, Нина Мищенко, вместе с сыном Андреем 28 февраля 2022 выехала из Киева в Ирландию. С ними тоже была еще одна женщина, няня Андрея, со своим сыном. До границы добирались через Львов: на то, чтобы доехать оттуда в Польшу, потратили двадцать часов, шесть из которых стояли в очереди, а еще четырнадцать в пути, в то время как в мирное время этот путь могли бы преодолеть за полтора часа.

«Я шучу, что те, кто вместе пережил электричку Львов-Перемышль, могут считаться друг другу родными», — говорит Нина Мищенко.

Добравшись до Польши, отдохнули сутки под Краковом. Затем направились поездом в австрийскую Вену, оттуда — самолет в Дублин. В Ирландию приехали 6 марта. Выбрали эту страну, ведь там живет родная сестра Нины.

«Сначала мы жили у моей сестры, но потом она должна была менять жилье, поэтому мы переехали к ирландским друзьям. Ирландцы очень искренние люди, они активно помогают украинцам, — рассказывает Нина Мищенко. — Мы не брали с собой много вещей — ехали только с двумя рюкзаками. Но во второе жилье перебирались уже с большими чемоданами. Люди принесли одежду, покупали нам еду на первое время. Одна ирландка даже пошла в польский магазин и купила малому кефир, гречку и другие продукты. Говорила, что помочь нам большая честь для нее».

Участники демонстрации #March4Peace в Дублине, Ирландия, развернули украинский флаг, 8 мая 2022 года / Фото: via facebook

Муж Нины остался в Киеве — он ухаживает за четырьмя кошками и домашней змеей по имени Шнурок. Сын Андрей получил Шнурка в подарок на свой День рождения в феврале, незадолго до начала полномасштабной войны. Муж Нины был вынужден искать замороженных мышей, чтобы прокормить змею.

Ирландия — вторая страна после Польши, которая пригласила украинцев к себе с началом полномасштабной войны — визы для украинцев отменили еще 25 февраля 2022-го.

«Они максимально упростили бюрократию, поэтому письмо о временной защите на год выдают сразу в аэропорту в Дублине, в центре поддержки украинцев. Объединили анкету о выдаче налогового номера, а также заявление на выдачу соцвыплат. Также упростили документы на получение медицинской карты, согласно которой базовые медицинские услуги предоставляются бесплатно», — рассказывает о процедуре регистрации Нина Мищенко.

Размер социальных выплат для вынужденных переселенцев из Украины в Ирландии — самый большой во всем Евросоюзе, отмечает женщина. Сложнее всего в Ирландии с жильем — из-за жилищного кризиса даже самим ирландцам нелегко арендовать для себя квартиру или дом. Сначала прибывающих в страну украинцев, спасающихся от войны, селили в гостинице с трехразовым питанием. Позже могли селить в спортзал, монастырь или хостел.

«Сейчас в Ирландии готовятся к более длительному расселению украинцев в местные семьи и другие помещения. Но насколько это затянется, пока не ясно. Обычные ирландцы также берут к себе украинские семьи, но пока это не централизованный процесс», — говорит Нина Мищенко.

Украинскую диаспору в Ирландии она характеризует как очень активную. Вспоминает Украинский антикризисный центр, оказывающий вынужденным переселенцам помощь разного рода, и чат поддержки украинцев в Телеграме, где помогает как волонтер. Весь Дублин, говорит Нина Мищенко, завешен украинскими флагами, а парад ко Дню Святого Патрика начали с шествия украинок с подсолнухами.

Как бы я оценила свое психологическое состояние? Волнами. Иногда хочется не вылезать из-под одеяла, а иногда наоборот, хочется идти и сдвигать горы. То есть состояние немного странное. Поначалу я плакала от того, как искренне помогают нам всем. Обращалась к психотерапевту, с которой работала до войны. Ищу детского психолога для сына", — рассказывает женщина в интервью НВ. Она говорит: сигналом, что можно возвращаться, лично для нее будет открытое небо, когда над Украиной снова будут летать самолеты. Но домой, добавляет она, конечно, очень хочется.

Растерянность и пустота

На период действия в Украине военного положения мужчинам призывного возраста, кроме ряда исключений, запрещается пересекать границу. Именно поэтому большинство украинок были вынуждены отправляться в дальний путь с минимальным набором вещей, вывозить детей и домашних животных, выстаивать ночи на границах и искать убежища в чужих домах. При этом нередко сталкивались с критикой и осуждением своих действий со стороны знакомых или в соцсетях, что вызвало чувство вины за свой выбор.

Фото: Коллаж НВ

«Эти „битвы“ поначалу можно было наблюдать, в том числе и в социальных сетях. Но потом все это немного стихло — люди поняли, что здесь нет „правильных“ или „неправильных“ решений. Каждый сделал свой интуитивный выбор, и те, кто выбрал вариант уехать из страны с детьми, не могут считаться предателями, потому что они не развязали эту войну. Они никого не предавали. Когда мы переживаем такую катастрофу как война, здесь нет правил. Каждое решение, позволяющее сохранить жизнь, — правильно», — говорит в комментарии НВ психотерапевтка Мария Фабричева.

С другой стороны, добавляет она, чувство вины, возникающее у людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, может выглядеть также как попытка на психологическом уровне остаться связанным со своей страной хоть чем-то — пусть даже и таким болезненным. Психологиня объясняет: если мы не можем быть в контакте с другими через позитивные чувства и эмоции, иногда мы выбираем входить в такой контакт через ощущения негативные. В том числе и через комплекс вины.

С началом полномасштабного вторжения люди уезжали из Украины в две волны. Первая — выехавшие сразу в первые дни. Вторая — люди, которые колебались и пытались принять правильное решение, сверяя для себя все «за» и «против», говорит психолог: «Большинство из этих людей ехали фактически в пустоту. Это полет в неизвестное, совсем не то же самое, когда ты уезжаешь, например, за границу в заранее забронированный отель.

Может возникнуть иллюзия, что даже если незнакомые между собой люди ехали из Украины вместе, по одной трассе, стояли в одной очереди на границе, а затем попали в одну страну, они могут легко сформировать там сплоченное сообщество. Но это не так. Внутреннее недоверие и страх мешают им объединиться — по крайней мере, сначала.

«Вынужденные переселенки часто сталкиваются с чувством растерянности. Это растерянность на детском уровне: вроде бы ты не взрослая женщина, а маленькая девочка. При этом находишься в чужой стране и несешь ответственность не только за себя, но и, например, за своих детей. Ты будто внутренне знаешь, что где-то здесь „твои“. Но не можешь сгруппироваться, потому что все, как и ты, такие же растерянные. Опираться можно только на себя, но сил это делать уже нет» — объясняет Мария Фабричева.

Еще одна иллюзия — будто бы постоянный мониторинг новостей дает возможность как-то контролировать ситуацию. Именно поэтому люди, находящиеся вдали от дома или планирующие уезжать из Украины, могут листать новостную ленту круглосуточно, от чего быстро устают эмоционально.

Когда период адаптации истекает, переселенцы сталкиваются с другим вопросом: что делать дальше? Это необходимость принимать решение о дальнейшем пребывании в чужой стране, изучать чужие правила и обычаи. У некоторых людей могут возникать сложности, например, с тем, чтобы научиться получать помощь от других — особенно если раньше с подобным опытом никогда не приходилось сталкиваться.

«Приходится позволять себе обратиться в местную соцслужбу, получить статус нуждающегося во временной защите, получить социальные выплаты, гуманитарную помощь. Для кого-то это легко, а для кого-то — серьезный пересмотр на ценностном уровне, это может вызвать дискомфорт и стыд», — комментирует психотерапевтка.

Она отмечает: слова, которые мы употребляем для обозначения ситуации, играют немаловажную роль. Например, когда мы используем слово «бегство» и называем лиц, выехавших за границу, людьми, которые «убежали от войны», это может вызвать негативные ассоциации. Вроде: «позорно покинул поле боя», «сбежал». Само слово «беженец» становится триггером и может провоцировать появление чувства вины, стыда.

«Чувство вины может породить у человека желание как-то наказать себя. Это деструктивные формы поведения — люди начинают „грызть себя“ из-за того, что якобы виноваты. Чувство стыда связано с изгнанием. Ты будто оказываешься вне своего привычного сообщества», — говорит Мария Фабричева. Она советует относиться к выбору формулировок более осторожно — например, использовать выражение «люди, которые спасаются от войны» вместо «бегущих от войны». А вместо слова «беженцы» — «лица, нуждающиеся в временной защите».

Подводные камни

Спасаясь от войны, женщины оказываются в чужих странах часто один на один со своими проблемами. И, ища помощи от посторонних, могут попасть в реальную опасность. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает о случаях сексуального насилия и домогательств, от которых страдают украинки, ища спасения в чужих домах в Польше. Речь идет также и о том, что на польских вокзалах к женщинам и детям, прибывающим из Украины, могут подходить люди, которые агрессивно предлагают свою помощь: транспорт, жилье и т. д. , за что просят переселенцев отдать им паспорта.

«Нам известно, что полиция Вроцлава арестовала 49-летнего поляка, предположительно совершившего сексуальное насилие над украинской женщиной. Он предложил остановиться в его квартире. Польские правозащитники также получают сообщения о других случаях сексуального насилия, которые остаются конфиденциальными. Есть случаи, когда в румынском пограничном городе мужчины предлагали именно и только женщинам бесплатный транспорт», — рассказывает пресс-секретарь Amnesty International Украина Екатерина Митева.

Фото: Коллаж НВ

Дети — наиболее незащищенная категория, о которой следует заботиться с особым вниманием, добавляет собеседница. В качестве примера приводит случай, когда одиннадцатилетняя девочка путешествовала со своим дядей, но его остановили на границе, поэтому дальше ребенок был вынужден ехать один. Она упоминает и другие случаи из Польши:

«Наши коллеги из Homo Faber сообщили в полицию, что женщина подходила к женщинам и детям, прибывающим на железнодорожный вокзал Люблина. Предлагала им деньги, если они отдадут свои паспорта. Сотрудники этой организации также наблюдали, как мужчины в Люблине агрессивно предлагали женщинам, приезжающим из Украины, транспорт и жилье».

О том, что такие преступники могут работать под видом волонтеров, говорят и в полиции. Торговцы людьми охотятся в основном на женщин и девушек, вынужденно переезжающих в другую страну, и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, рассказала в интервью НВ замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко. Она предостерегла:

«Они ведут себя как профессиональные психологи, это могут быть как мужчины, так и женщины. К сожалению, единого портрета нет. Злодеи часто выдают себя за волонтеров, таким образом вызывают доверие у других. Поэтому сейчас особенно важно быть осведомленными и осторожными, чтобы не попасть в ловушку торговца людьми».

«Когда мы с сестрой и дочерью перешли границу в Ужгороде, начали искать мужчину, с которым договорились, чтобы он довез нас в Кошице. К нам подошел радостный парень, пытавшийся шутить. Он сказал, что мы ищем его, и уговаривал поехать с ним в Варшаву. Мы четко сказали, что нам не туда, но он уговаривал и уговаривал. Отстал, только когда я грубо ответила ему. Мы провели на ногах 14 часов, переходя границу. Хорошо, что я смогла сориентироваться. А будь это молодые и наивные девушки?», — рассказывает в комментариях НВ женщина, которая просит не называть свое имя из соображений безопасности.

Из разговоров с женщинами, которые временно проживают в чужих семьях за границей, НВ также стало известно и о других ситуациях. К примеру, одна из собеседниц рассказала о том, что мужчина, предоставивший ей жилье в Праге, в группах для переселенцев из Украины предлагал девушкам возможность переночевать под его крышей в обмен на секс.

На повышении рисков попасть в ситуацию торговли людьми также акцентируют и в других международных организациях, в частности в ОБСЕ, где давно исследуют эту тему.

«Беспрецедентное количество людей скрылось от вооруженного конфликта в Украине и направилось на запад. Риски эксплуатации для этих людей высокие. Многие из них — уязвимые женщины и дети. Эти две группы составляют большинство уже идентифицированных жертв торговли людьми», — отмечает Надежда Кондыбина, национальная специалистка по противодействию торговле людьми, Координаторка проектов ОБСЕ в Украине. Вербовщики по-прежнему пользовались миграционными потоками беженцев для того, чтобы искать наиболее уязвимые места у женщин, вынужденных выезжать из собственных домов. В частности — психологические травмы, или же нехватка финансовых ресурсов, отсутствие жилья и систем поддержки.

Еще один риск для украинок, временно проживающих за границей, связан с процессом регистрации и получением социальных выплат. Несмотря на то, что хозяева, которые согласились приютить у себя вынужденных переселенцев из Украины, часто готовы во всем им помогать, попадаются и те, кто ведет себя иначе. С такой историей столкнулась Марина, которая выехала в Германию.

«Схема была такой: приютить — сделать вид, что очень хотят помочь, дать договор на подпись якобы для социальной службы, при этом, указав достаточно высокую цену, чтобы государство не подтвердило оплату комнаты — пообещать что все будет ок, и не подать договор вообще. Затем дождаться оформления, регистрации и получения денег на еду и базовые потребности, сказать, что эти деньги включают и аренду, которая, напомню, огромная. И приходить требовать с нас деньги, мотивируя это тем, что мы же подписали договор», — объясняет ситуацию Марина. Выйти из нее женщине удалось благодаря тому, что она нашла украинского юриста. Тот на волонтерских условиях помог ей разобраться с недобросовестным арендодателем.

Риски эксплуатации распространяются и на виртуальное пространство. Во-первых, многие украинцы используют социальные сети для поиска помощи и поддержки, таким образом раскрывая важную информацию о своем местонахождении и сложной ситуации — это может быть использовано против них. В ОБСЕ говорят, что уже знают о подобных случаях. Акцентируют внимание и на том, что за последнее время значительно изменилась бизнес-модель торговли людьми в интернете. Повлиял на это, в частности, повышенный спрос на украинский контент порнографического характера.

«Глобальный поисковый трафик показывает, что запрос „украинское порно“ вырос на 600% с начала войны, тогда как поисковые запросы об „украинском эскорте“ выросли на 200%. Эти данные подтверждают резкий спрос на сексуальный доступ к украинским женщинам, и это будет сильным стимулом для торговцев людьми вербовать и эксплуатировать украинок в больших масштабах», — предостерегают в ОБСЕ.

Об опасности попасть в сексуальное рабство или стать жертвой торговли людьми предупреждают и в Министерстве социальной политики Украины. Там подготовили специальную памятку для лиц, вынужденно выезжающих за границу в связи с войной. Специалисты советуют не садиться в чужое авто в одиночку, а передвигаться группами, ни в коем случае не отдавать посторонним лицам свои документы и всегда держать их при себе, иметь копии паспорта и других документов, проживать только в зарегистрированных местах — хостелах или гостиницах, не оставлять детей без присмотра и поддерживать связь с близкими, предварительно информируя их о своем маршруте.

Если вы нуждаетесь в помощи или профессиональной консультации, вы можете получить ее, обратившись в следующие учреждения:

Горячая линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции: 0−800−211−444

Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию насилию по признаку пола: 1547 ( с мобильного)

с мобильного) Линия экстренной помощи в Евросоюзе: 112 ( с мобильного)

с мобильного) Международная общественная организация А21 по вопросам противодействия торговле людьми: +38 044 338 338 1, info.ua@A21.org

Ла Страда, La Strada International — доступны онлайн консультации через мессенджер фейсбук @lastradaukraine, Telegram: @NHL116123), также телефон 0 800 500 335 ( с мобильного или стационарного) или 116 123 ( с мобильного)

с мобильного или стационарного) или 116 123 с мобильного) Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины: +38(0800) 500−202

Укрбюро Интерпола: +38(044) 256−12−53

Материал выпущен в рамках проекта Women Investigative Journalists Network при содействии IMS, RPDI, Studio Monitore, Media Initiatives Center, Centrul de Investigatii Journalistice.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.