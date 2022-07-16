Число погибших после удара по Виннице возросло до 24, в больницах остаются 70 раненых, четырех человек ищут 16 июля, 10:52 Последствия ракетного удара по центру Винницы, 14 июля (Фото:ГСЧС)

После ракетных обстрелов Винницы 14 июля число погибших возросло с 23 до 24 человек после смерти еще одной женщины в больнице. Пока не удалось установить судьбу четырех человек, которых ищут родственники.

Об этом утром 16 июля рассказали мэр Винницы Сергей Моргунов и глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, обобщая последствия ракетного удара по состоянию на субботу.

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«24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице — 85% ожогов», — написал Борзов в Телеграм в субботу.

Ранее Моргунов сообщил, что спасательно-поисковые работы продолжаются, а в стационарах винницких больниц находятся 70 пострадавших, в том числе 4 детей.



В общей сложности медицинскую помощь оказали 202 людям.

По состоянию на 16 июля остается неизвестной судьба еще 4 человек.

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