Есть пуски ракет. По всей Украине объявлена воздушная тревога — что известно

31 декабря, 13:49
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Во многих областях Украины 31 декабря объявлена воздушная тревога (Фото:Львовский городской совет)

Во многих областях Украины 31 декабря объявлена воздушная тревога (Фото:Львовский городской совет)

Днем в субботу, 31 декабря, во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается о пусках ракет. Во многих областях людей предупреждают о превентивных отключениях света из-за ракетной угрозы.

НВ следит за последними событиями во время новогодней воздушной тревоги.

13:51. В Житомирской области успешно работает ПВО, сообщает Виталий Бунечко.

13:50. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко пишет о повторном пуске Калибров из Каспийского моря.

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13:48. В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет. Возможны повторные запуски. Об этом написал глава Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Гамалий.

13:45. В Киеве и области работает ПВО, сообщили в КГГА. Жителям напомнили, что ничего нельзя снимать и публиковать в соцсетях о работе украинской ПВО.

13:36. На видео из Астрахани видны следы ракеты, запущенные в сторону Украины из Каспия.

13:31. Сообщается о ракетах над Житомирщиной.

13:19. ОВА предупреждает жителей Киевской области про угрозу ракетного обстрела.

13:16. В ряде областей, в частности, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, а также Житомире, превентивно применили ограничения электроснабжения из-за угрозы ракетных атак

13:10. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

13:00. Жители Одесской области предупредили про временное ограничение электроснабжения в связи с угрозой ракетного удара.

12:59. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ракеты на подлете к области.

12:53. «Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат», — написал глава ОП Андрей Ермак на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине.

12:50. Сигнал тревоги раздался в большинстве восточных и центральных областей.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
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12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках ракет в своем телеграмме. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях

Редактор: София Лазарова

Теги:   Ракеты Ракета Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога Виталий Ким Ракетный удар

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