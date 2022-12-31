Есть пуски ракет. По всей Украине объявлена воздушная тревога — что известно 31 декабря, 13:49 Во многих областях Украины 31 декабря объявлена воздушная тревога (Фото:Львовский городской совет)

Днем в субботу, 31 декабря, во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается о пусках ракет. Во многих областях людей предупреждают о превентивных отключениях света из-за ракетной угрозы.

НВ следит за последними событиями во время новогодней воздушной тревоги.

13:51. В Житомирской области успешно работает ПВО, сообщает Виталий Бунечко.

13:50. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко пишет о повторном пуске Калибров из Каспийского моря.

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13:48. В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет. Возможны повторные запуски. Об этом написал глава Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Гамалий.



13:45. В Киеве и области работает ПВО, сообщили в КГГА. Жителям напомнили, что ничего нельзя снимать и публиковать в соцсетях о работе украинской ПВО.



13:36. На видео из Астрахани видны следы ракеты, запущенные в сторону Украины из Каспия.



13:31. Сообщается о ракетах над Житомирщиной.



13:19. ОВА предупреждает жителей Киевской области про угрозу ракетного обстрела.

13:16. В ряде областей, в частности, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, а также Житомире, превентивно применили ограничения электроснабжения из-за угрозы ракетных атак

13:10. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: alerts.in.ua

13:00. Жители Одесской области предупредили про временное ограничение электроснабжения в связи с угрозой ракетного удара.



12:59. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ракеты на подлете к области.

12:53. «Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат», — написал глава ОП Андрей Ермак на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине.



12:50. Сигнал тревоги раздался в большинстве восточных и центральных областей.

Фото: alerts.in.ua

12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках ракет в своем телеграмме. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях

