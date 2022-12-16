РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Полтава, Харьков, Черкассы и Кировоградщина без электроэнергии, Кременчуг — без тепла 16 декабря, 10:09 Два областных центра полностью обесточены после ракетных ударов РФ по Украине (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Войска РФ продолжают массированную ракетную атаку на Украину — по Запорожью с утра пятницы, 16 декабря, нанесено уже 12 ударов, Полтава и Харьков остались полностью без электроэнергии.

Об атаке на Запорожье сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram.

«Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов», — отметил он.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после ракетный удар РФ Харьков полностью обесточен. Он уточнил, что работают все Пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, получить интернет и выпить горячий чай.

Полностью без света осталась и Полтава. Мэр областного центра Александр Мамай призвал выключить все электроприборы из розеток.

«Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы», — написал он в Telegram.

Нет света и в Кременчуге. Город в Полтавской области также остался и без центральной системы отопления. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Telegram.

«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Обязательно закройте все окна и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях!», — посоветовал он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что в регионе задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. Работает ПВО.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook, что город обесточен полностью.

Кировоградщина также полностью обесточена, написал в Telegram глава ОВА Андрей Райкович.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работает ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.