Количество противников растет. Большинство украинцев не готовы идти на уступки и переговоры с РФ ради достижения мира — опрос 30 декабря, 10:59 62% украинцев считают, что война может прекратиться только победой Украины над Россией, а переговоры со страной-агрессором невозможны (Фото:Генштаб ВСУ)

62% украинцев считают, что война в Украине может завершиться только в случае победы над Россией. На уступки стране-агрессору для достижения мира готовы идти 26% опрошенных.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Демиициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Социологи отмечают, что по сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

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Наибольшую готовность идти на уступки продемонстрировали жители южных (35%) и восточных (39%) областей. Из них 16% на Юге и 12% на Востоке считают, что ради мира следует идти на любые компромиссы.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах с Россией 60% респондентов назвали их невозможными даже ради спасения жизней, потому что РФ все равно не соблюдает договоренности.

23% украинцев разделяют мнение о том, что ради сохранения жизней украинских военных, гражданских, пленных и депортированных следует вести переговоры с Россией о прекращении войны. Еще 17% опрошенных не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря. Было опрошено 2018 человек методом личного интервью, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос также не проводился на тех территориях, где ведутся активные боевые действий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Ракетный террор Украины страна агрессор продолжает до сих пор. 29 декабря оккупанты выпустили по украинским городам 69 ракет, 54 из них удалось сбить.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».