Редкое интервью Залужного The Economist: о риске нового наступления РФ на Киев, топ-задачах ВСУ и необходимых для победы ресурсах — главное 15 декабря, 17:57 Валерий Залужный в ходе одного из разговоров со своим американским коллегой Марком Милли (Фото:Пресс-служба ОП)

Россия наверняка попытается совершить еще одну попытку двинуться на Киев и уже готовит ресурсы для нового массированного наступления в Украине в первые месяцы 2023 года, убежден главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом он рассказал в интервью журналу The Economist. Залужный пообщался с журналистами издания еще 3 декабря, однако выдержки из этой беседы была опубликованы лишь сегодня, 15 декабря.

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НВ пересказывает самые важные фрагменты из новых заявлений Валерия Залужного — с сокращениями, но максимально близко к его словам.

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Отличие командования ВСУ от армии РФ — быть нормальным, оставаться человеком в любой ситуации. Это самое главное. Остаться человеком, стать лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее, и при этом пытаться управлять людьми. Вот религия, которую я исповедую. […] Мы особенно осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты стали командовать 50−60-летними мужчинами. Быть командиром и быть лидером — не одно и то же.

Генерал Сергей Суровикин — обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него — и понимаешь, что ты либо выполняешь задание, либо тебе п**дец. Мы давно поняли, что это не работает [на пользу боеспособности армии].



План России взять Киев был правильным решением в военном отношении — это самый простой способ достичь цели. Я бы сделал то же самое. Но тот факт, что они собирали ресурсы три-четыре года (людей, технику, боеприпасы) — а затем исчерпали эти ресурсы и растратили потенциал, не добившись практически никакого результата, свидетельствует о том, что их [исходная] позиция была выбрана неверно.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Когда мы что-то планируем, как и россияне, у нас должны быть ресурсы для этого. Тогда, если ваша [изначальная] позиция верна и вы принимаете правильные решения, вы можете ожидать правильного результата.

Мне нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, совершенно реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу этого сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем мне необходимо. Еще не время обращаться к украинским солдатам так, как Маннергейм обращался к финским солдатам. Мы можем и должны отвоевать намного больше территории.

Три важнейшие стратегические задачи ВСУ на сегодня:

Удержать рубежи и больше не терять позиций. Это очень важно, освобождать территории в 10−15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться и очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что происходит там, где россияне готовятся.

Это очень важно, освобождать территории в 10−15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться и очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что происходит там, где россияне готовятся. Подготовиться к новому наступлению РФ, которое может состояться в феврале ( в лучшем случае — в марте, в худшем — в конце января). Оно может начаться не на Донбассе, но в направлении Киева, на белорусском направлении. Не исключаю и южного направления. Необходимо иметь возможность вести войну свежими силами и резервами. Все наши войска сейчас завязаны в боях. Они истекают кровью и держатся исключительно на мужестве, героизме и умении их командиров держать ситуацию под контролем. […] Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.

в лучшем случае — в марте, в худшем — в конце января). Оно может начаться не на Донбассе, но в направлении Киева, на белорусском направлении. Не исключаю и южного направления. Необходимо иметь возможность вести войну свежими силами и резервами. Все наши войска сейчас завязаны в боях. Они истекают кровью и держатся исключительно на мужестве, героизме и умении их командиров держать ситуацию под контролем. […] Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году. Третья задача связан с первыми двумя — это ПРО и ПВО. Я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы балансируем на тонкой грани. Если энергосистему разрушить, тогда жены и дети военнослужащих начнут замерзать. И такой сценарий возможен. В каком настроении будут бойцы, представляете? Без воды, света и тепла — можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий? Сейчас коэффициент эффективности ПВО у нас 0,76. Русские используют это, когда планируют свои атаки: вместо 76 ракет они запускают 100, из них 24 достигают целей. А что две ракеты делают с электростанцией? Ждать ПВО два года — так не пойдет.

В Вооруженных Силах Украины достаточно людей. Я ясно вижу, что у меня есть. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны БТРы, БМП. И нам нужны боеприпасы. Обратите внимание, что я сейчас не говорю об истребителях F-16.

Чтобы добраться до админграницы Крыма, нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя. Кстати, этого было бы достаточно, потому что Мелитополь обеспечил бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора, оттуда мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку — теми же HIMARS и т. д. и так далее. Почему я говорю об этом? Потому что это связано с моим замечанием о ресурсах. Исходя из поставленной задачи, я могу рассчитать, какой ресурс нужен для набора боеспособности.

Сейчас мы работаем над одной большой операцией. Она уже на подходе, хотя вы ее еще не видите. И мы используем гораздо меньше снарядов.



Армия РФ пытается решить две задачи. Первая — они ищут способы прекратить [боевые действия] и добиться паузы любыми путями: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть. Им это необходимо для одной простой цели: выиграть время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они были способны продолжать достигать своих целей.



Но параллельно они работают над другой задачей — делают все возможное, чтобы не дать нам перегруппироваться и самим нанести удар. Вот почему вы видите бои вдоль 1500-километровой линии фронта. Где-то более интенсивно, где-то менее, но они сковывают наши войска. Это, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы [для армии РФ]. Это просто выматывает Вооруженные силы Украины.

Где-то за Уралом россияне, скорее всего, уже готовят новые ресурсы. Они 100% готовятся, как и во время Второй мировой войны, я в этом не сомневаюсь. Но это будут уже не те ресурсы, которые могли бы быть за два года перемирия. Боевой потенциал будет очень и очень низким. Даже если он [Путин] наберет в армию еще миллион человек, чтобы забрасывать [фронт] телами, как это сделал Жуков, желаемого результата это не принесет в любом случае.

Еще один поход РФ на Киев очень вероятен. Российская мобилизация дает эффект. Неправда, что у них такие жуткие проблемы, что эти люди не будут воевать. Будут. Царь велел им идти на войну — и они идут. Я изучал историю двух чеченских войн — там было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у РФ есть резерв в 1,2−1,5 млн человек. Сейчас россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что они сделают еще одну попытку пойти на Киев.

Залужный о себе: «Я прочел много книг, окончил все академии с золотой медалью. Я понимал все теоретически, но не понимал, что такое война на самом деле. Но за восемь лет войны — с 2014 до 2022 года — и я, и подобные мне все прекрасно осознали.



Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил десятерых, потому что они не были готовы к такому. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому. Если он говорит, что ему нужна еще одна бригада — значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я вовсе не думаю, что я тут самый умный. Я должен слушать и слушаю тех, кто в полях. Потому что инициатива именно там.

Есть ли военный образец для подражания? Посмотрите налево — это портрет покойного Геннадия Петровича Воробьева [командующий Сухопутными войсками ВСУ в 2009—2014 годах]. Это был человек, пользовавшийся огромным уважением в армии. Зачем мне его портрет? Когда я спокоен, когда дела идут хорошо, это фото обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на него смотреть. Когда я в чем-то сомневаюсь, я снова его ставлю. Я поворачиваюсь и смотрю на него, пытаясь понять, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев. Сейчас есть много сомнений".