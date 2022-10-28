Про эти рейсы знают максимум десятеро. Как мировые лидеры ездят в Киев, что едят в дороге и как себя ведут 28 октября, 09:37 Эксклюзив НВ Госсекретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом посетил Киев спустя два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Татьяна Довгань / Укрзализныця)

Дмитрий Безручко, начальник управления транспортного планирования Укрзализныци, рассказал НВ, как сейчас проходят поездки мировых лидеров в Киев и какие внештатные ситуации иногда случаются во время таких визитов

За считанные дни до начала полномасштабного российского вторжения мировые авиакомпании отменили рейсы в Украину и вывели свои самолеты. А с 24 февраля из-за боевых действий и ракетной угрозы со стороны России авиаперелеты в Украине полностью прекратились.

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С тех пор воюющая страна для транспортировки и перевозки беженцев, гуманитарной помощи и вооружения полностью рассчитывает на свою наземную транспортную систему, в том числе железную дорогу. Таким образом силами национального перевозчика Укрзализныця из опасных районов страны было эвакуировано почти 4 млн человек, из которых 1 млн — это дети, а вместе с ними еще 112 тыс. домашних питомцев.

В то же время официальный Киев нуждался в сильной поддержке иностранных союзников. И тогда Укрзализныця взялась еще и за перевозку в украинскую столицу западных президентов и премьеров. Железнодорожные рейсы с иностранными делегациями получили название Железная дипломатия.

Так, 15 марта состоялся первый визит иностранных лидеров с начала великой войны. Тогда в Киев приехали польский премьер Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и тогдашний глава словенского правительства Янез Янша.

С тех пор Укрзализныця совершила около 200 рейсов с иностранными чиновниками, а ее пассажирами были Энтони Блинкен, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, а также успешные бизнесмены и знаменитости, такие как Ричард Брэнсон, Анджелина Джоли, легендарные Боно и Эдж из U2.

О том, как именно в военный период совершаются поездки западных вип-персон в Киев, НВ расспросил Дмитрия Безручко, начальника управления транспортного планирования пассажирской компании Укрзализныци.

— Чей визит для Укрзализныци был самым тяжелым?

— Самым тяжелым визитом можно назвать первый, ведь тогда вся концепция Железной дипломатии еще только формировалась — мы должны были за несколько часов проложить рейс, подготовить вагоны, организовать посадку и высадку в зарежимленной зоне. Некоторые вещи обсуждали со спецслужбами уже прямо на борту. Если помните, первым рейсом прибыли премьеры сразу трех стран, то есть на борту нужно было обеспечить координацию польских, словенских и чешских спецслужб с украинскими. Этот рейс, как и вообще большинство дипломатических визитов военного периода, был совершенно секретный, вокруг Киева еще продолжались боевые действия, поэтому мы не разглашали ни слова до момента, когда делегации уже попали в объектив камер рядом с президентом. В самой железной дороге о рейсе и действующих лицах на борту всегда знает максимум десятеро человек.

Четкий график и безопасность таких рейсов являются приоритетом: диспетчер «ведет» дипломатические поезда от точки А до точки Б, маршрут и скорость могут оперативно корректироваться в зависимости от обстоятельств, на борту обычно полная светомаскировка и четко установленный порядок расположения персонала.

— Присылают ли офисы мировых лидеров их райдеры для УЗ, какие там требования? Какая просьба была самой экзотической?