Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправились в Киев на поезде

15 марта, 13:28
Цей матеріал також доступний українською
Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша отправились в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским на поезде.

Об этом со ссылкой на канцелярию главы польского правительства сообщает CNN.

Премьера Польши сопровождает также его заместитель Ярослав Качиньский — брат президента Леха Качиньского, погибшего в результате крушения правительственного самолета под российским Смоленском в 2010 году.

Читайте также:
Смоленская катастрофа: Польша требует ареста российских авиадиспетчеров

Поезд с европейскими лидерами отправился в Киев утром 15 марта.

«В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании», — написал польский премьер на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/507580467399682&show_text=true&width=500

Целью визита Моравецкого, Фиалы и Яншы является демонстрация солидарности с украинским народом, подвергшегося «преступной агрессии Путина».

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чехия Польша Российская агрессия Словения Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий Янез Янша Петр Фиала Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ