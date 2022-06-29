«Готов помогать, чем сможет». Зеленский обсудил с Ричардом Брэнсоном восстановление Украины

29 июня, 22:12
Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон в Киеве 29 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон в Киеве 29 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 июня, встретился с британским миллиардером, основателем компании Virgin Group Ричардом Брэнсоном.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил бизнесмена за посещение населенных пунктов, пострадавших от полномасштабного вторжения России, и подчеркнул, что увиденное там — небольшая часть российских преступлений.

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«Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель», — сказал Брэнсон.

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Миллиардер подчеркнул, что постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также самых жестких санкций против России и людей, которые поддерживают и финансируют войну. Зеленский и Брэнсон обсудили проекты в сфере энергоэффективности и перспективы сотрудничества в восстановлении Украины после войны.

Основатель Virgin Group заявил, что готов помогать Украине всем, чем сможет. Он поразился оптимизмом украинцев и тем, что они думают о восстановлении страны даже в такое тяжелое время, сообщает пресс-служба ОП.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил в Telegram-канале, что обсудил с Брэнсоном проект строительства нового самолета Ан-225 Мрія на базе современного цифрового оборудования, а также перспективы сотрудничества в космической сфере.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram рассказал, что был модератором встречи Ричарда Брэнсона с украинским бизнесом в киевском метро. Они обсудили восстановление Украины, видение миллиардером будущего нашей страны и роль украинских предпринимателей.

«Брэнсон восхищен украинским народом и нашей силой защищать весь демократический мир. Он готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь нам победить в этой войне за будущее мира», — написал Федоров.

Редактор: Нина Григорская

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