«Россияне, уезжайте прямо сейчас». Тамила Ташева в интервью НВ рассказала о возвращении Крыма под контроль Украины и реинтеграцию населения 4 ноября, 17:51 Эксклюзив НВ «Эвакуированные» из Херсонской области на вокзале в Джанкое. Оккупированный Крым. 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Радио НВ рассказала, как цивилизованный мир относится к тому, что Украина будет возвращать захваченный Россией полуостров военным путем, а также о том, как будет происходить реинтеграция населения, которое более восьми лет жило в оккупации.

— 24 октября стартовала дискуссионная программа парламентского саммита Крымская платформа в Загребе, хорватской столице. Что Украине принесла Крымская платформа? Чем она завершилась, каковы дальнейшие перспективы, планы?

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— Парламентский саммит Крымской платформы проходил впервые. Это одно из измерений Крымской платформы, наравне с экспертным и правительственным треком Крымской платформы.

Дискуссионные панели были в первый день, 24 октября, а 25 октября был пленарный день, где выступали главы парламентов или главы комитетов иностранных дел или межпарламентского сотрудничества.

Дискуссии прошли очень хорошо, мы обсуждали очень конкретные вещи, касающиеся, например, создания трибунала против Российской Федерации за преступление агрессии. Или в целом вопрос ответственности Российской Федерации в этой войне и того, что происходило еще в 2014 году и на протяжении всех лет оккупации.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с реинтеграцией Крымского полуострова и тех конкретных шагов, которые сейчас нарабатываются украинским государством для того, чтобы сразу после возвращения контроля над Крымом мы смогли на территории полуострова жить, работать.

Первый парламентский саммит Крымской платформы прошел очень мощно. Было 50 делегаций-участников Крымской платформы. Большинство из них были на уровне глав парламентов. [Представитель Палаты представителей США] Нэнси Пелоси принимала участие физически, [Бербель] Басс, глава немецкого Бундестага, Европейский парламент и ряд других руководителей парламентов и комитетов парламентов зарубежных стран участвовали.

Мне кажется, саммит прошел хорошо. Он еще раз подчеркнул, что мы не только говорим о политике непризнания попытки аннексии, но и о достаточно конкретных шагах.

[3 ноября] состоялась встреча МФО Крымской платформы по итогам парламентского саммита. Сопредседатель МФО Вадим Галайчук говорил о том, что в кулуарах и даже во время пленарного заседания от глав парламентов уже звучали не столь осторожные заявления. Если большинство ранее говорило о чисто политико-дипломатическом пути возвращения территории полуострова, то в кулуарах достаточно часто звучало то, что Украина может применять любые другие механизмы для возвращения своей территории, включая Крымский полуостров. [Говорили и о том], что Украине для этого нужны мощные вооруженные силы, нужно вооружение, финансирование, продление санкционной политики. Мне кажется, это тоже очень важные вещи, которые нам стоило услышать от наших международных партнеров.

— Почему именно в Загребе, в Хорватии был этот саммит? Связано ли это с тем, что страна прошла через войну?

— Конечно, отчасти связано. Мы рассматривали ряд других стран, не буду говорить, какие именно. После того, как Украина обратилась к хорватской стороне, они сказали, что для них действительно будет честью принимать Крымскую платформу.

Мы искренне благодарим хорватскую сторону и их парламент за такое активное участие в организации первого парламентского саммита Крымской платформы.

Есть несколько составляющих. Одна составляющая — сама хорватская сторона была очень заинтересована принимать такого уровня саммит. А вторая составляющая — они также имеют опыт послевоенного восстановления своей страны, со многими вызовами тоже сталкивались при реинтеграционных процессах.

Это не значит, что мы сейчас весь опыт, который был в Хорватии, положительный и отрицательный, будем брать для себя. Нет, мы смотрим на разные опыты. В частности, и не послевоенного, но такого восстановления, когда две страны или две части одной страны смогли снова объединиться. К примеру, опыт Германии в вопросах люстрации мы тоже изучаем. Поэтому однозначно, это было очень положительным сигналом со стороны хорватов относительно того, что они готовы нам помогать и делиться опытом, по крайней мере, положительным, который у них был в реинтеграционных процессах, которые мы сейчас начинаем.

— Было несколько ярких заявлений военно-политического руководства страны. Президент Владимир Зеленский сказал, что после победы поедет в Крым. Кирилл Буданов, глава украинской разведки, сказал, что освобождение Крыма может начаться в следующем году. Как эти месседжи воспринимают в Крыму? С одной стороны, это можно расценивать как приближение победы, возвращение Крыма в Украину, а кто-то может трактовать это как приход войны на полуостров и, наверное, это не очень приветствуется. А кто-то это вообще воспринимает так, что нужно брать чемоданы и уезжать в Россию. Какие там настроения на этот счет?

— Настроения очень разные, поэтому мы говорим о том, что возвращаем не только территории, возвращаем людей. И мы действительно боремся в этой войне за ценности демократии и прав человека. Мы никогда не будем уступать наши территории, это очень важно отмечать, особенно когда говорим с нашими международными партнерами, которые иногда начинают говорить о каких-то послаблениях, компромиссах и т.д. Не скажу, что мы слышим это постоянно, но некоторые месседжи слышим.

Соответственно, настроения в Крыму очень разные, а иногда — диаметрально противоположные. Но что важно сказать? На территории Крыма незаконно проживают от 500 до 800 тысяч человек, российских граждан, незаконно въехавших на территорию полуострова. Чего мы можем от них ждать? Конечно, они будут бояться возвращения Крыма под контроль украинского государства. И они уже уезжают с территории Крыма и будут продолжать уезжать.

Мы постоянно посылаем им такие месседжи — «вы здесь находитесь незаконно, Украина обязательно возобновит контроль над Крымом, поэтому, пожалуйста, уезжайте прямо сейчас».

Есть часть людей, сотрудничавших с оккупационными администрациями. Однозначно не все из них могут попасть под уголовную ответственность, потому что на территории Крыма была жизнь и проходит все эти годы оккупации.

Кто-то просто способствовал обычной жизни. Например, гасил пожары, преподавал в школах, возможно, работал в оккупационных администрациях, но на низовых звеньях, до сих пор работает, не принимая при этом управленческих решений, не нарушая права человека, не совершая преступления против человечности; не являются топ-чиновниками, не воровали богатство у страны, не преследовали людей. Такие люди, скорее всего, не подпадут под уголовную ответственность, им нечего бояться. Они могут оставаться на территории полуострова.

Остальные люди, принимавшие эти управленческие решения, нарушали права человека и совершали ряд других нарушений, о которых я сказала, конечно, боятся и уже понимают, что подпадут под уголовную ответственность. Но нужно понимать, это не тотальная масса людей.

Ключевой наш месседж для Крыма, для наших граждан: если вы жили в условиях оккупации и не совершали преступлений, этих управленческих решений, вам нечего бояться. Напротив, ждите Украину, поддерживайте наши Вооруженные силы, поддерживайте наше военно-политическое руководство, когда мы будем заходить на территорию полуострова.

Большое количество людей ждут Украину и наши вооруженные силы на территории полуострова. Еще важно отметить, что война пришла восемь лет назад. Она ведь началась не 24 февраля. И сейчас даже после начала так называемой «специальной военной операции», как ее называют русские, люди прекрасно понимают, что война уже в Крыму, давно в Крыму. Начали приходить первые повестки как срочникам с 1 апреля, начали массово приходить трупы по железной дороге на территорию полуострова, они начали слышать трупные запахи — это все было, они это все видели. У предпринимателей фактически потребовали финансировать Вооруженные силы России. И даже сейчас есть такие настроения: так называемое руководство Крыма говорит о том, что очень мало почему-то местное население поддерживает российских военных, надо больше, «давайте нам больше денег!». То есть там не такая ситуация как в Украине, когда мы сами быстро сбрасываемся на БТРы, спутники, пикапы и т.д. А предпринимателей заставляют дать деньги на эти вооруженные силы России.

Поэтому настроения, повторюсь, очень разные. Но относительно настроений российских граждан нам все равно, они все равно выедут с территории полуострова. А нашим украинским гражданам мы стараемся максимально объяснять, что за жизнь в оккупации у них не будет ответственности. Пожалуйста, не переживайте.