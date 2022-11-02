Война не может закончиться, пока Россия не уйдет с Донбасса и Крыма — Зеленский 2 ноября, 14:21 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что война России против Украины может закончиться только освобождением от войск страны-агрессора всех временно оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым.

«Это не про компромисс или отсутствие компромисса. Конечно только победа, но они должны отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет», — сказал президент в интервью чешскому телевидению.

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Он подчеркнул, что вся территория Украины до границ 1991 года должна быть освобождена от войск РФ.

«Если они не захотят возвращать Донбасс и Крым — это значит, что война не закончилась. У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не про мир и не про конец войны», — добавил украинский лидер.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что к лету развязанная Россией война против Украины должна закончиться, а к концу 2022 еще будут значимые победы ВСУ.