Если Россия подорвет Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10−15 лет — Данилов

25 октября, 18:22
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Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Если российские оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, оккупированный Крым останется без водоснабжения в течение 10−15 лет.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, опубликованному во вторник, 25 октября.

«Если они все-таки подорвут [Каховскую ГЭС], водоснабжение Крыма станет невозможным на 10−15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», — сказал он.

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Инфографика: НВ

Комментируя ситуацию на Херсонском направлении, Данилов отметил, что ситуация «непростая» и не стоит ожидать, что российские оккупанты «отступят сами по себе»: «У них есть план, который, как мне кажется, мы понимаем».

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По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой. Украина призывает ООН и ЕС направить на ГЭС международную миссию.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

Россия может подорвать Каховскую ГЭС. Что ей это даст? – Сергей Никитенко

https://www.youtube.com/embed/Z6PZrtpiGlQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым СНБО Оккупация Крыма Военные преступления РФ Алексей Данилов Война России против Украины Временно оккупированные территории Каховская ГЭС

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