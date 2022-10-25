Если Россия подорвет Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10−15 лет — Данилов 25 октября, 18:22 Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Если российские оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, оккупированный Крым останется без водоснабжения в течение 10−15 лет.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, опубликованному во вторник, 25 октября.



«Если они все-таки подорвут [Каховскую ГЭС], водоснабжение Крыма станет невозможным на 10−15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», — сказал он.



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Инфографика: НВ

Комментируя ситуацию на Херсонском направлении, Данилов отметил, что ситуация «непростая» и не стоит ожидать, что российские оккупанты «отступят сами по себе»: «У них есть план, который, как мне кажется, мы понимаем».

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой. Украина призывает ООН и ЕС направить на ГЭС международную миссию.



20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.



В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.



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