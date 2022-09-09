Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории, включая Крым, в течение 2023 года — генерал Бен Годжес 9 сентября, 15:10 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории, включая Крым, в течение 2023 года.

Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, «украинцы спасли свою страну».

«Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года», — считает он.



Видео дня

Генерал добавил, что российская армия, которую до полномасштабной войны многие называли «второй армией мира», на самом деле оказалась «второй армией на поле боя в Украине».

«После всего этого времени Россия все еще контролирует менее 20% территории Украины, и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана», — сказал он.

Годжес заявил, что западным партнерам Украины пора предоставить Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет необходима для достижения полной военной победы.

«Нужно заявление о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать», — сказал он.

Годжес уверен, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

«Мы не должны публично знать, какие эти потребности, потому что вы никогда не хотите, чтобы враг знал, какие ваши возможности и какие ваши недостатки. Но я на 100% уверен, что Министерство обороны США и Совет национальной безопасности точно знают, что нужно Украине, что им это сказали украинцы», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.