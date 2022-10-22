«Крым стал музеем пропаганды». Журналистка в интервью НВ рассказала об увиденном и услышанном на временно оккупированном полуострове 22 октября, 14:21 Эксклюзив НВ Граффити в центре оккупированной Ялты с изображением местного ветерана. Крым, 2022 год (Фото:Виктория Рощина/УП)

Муралы с русскими солдатами, портреты российского диктатора Владимира Путина, агитация мобилизации — таким увидела оккупированный Крым автор фоторепортажа Я уже и не знаю, Путин это или робот Виктория Рощина.

В эфире Радио НВ журналистка Украинской правды рассказала о настроениях местных жителей, с которыми ей удалось пообщаться.

— Как ощущается война на Крымском полуострове?

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— Когда я ехала, я смотрела новости российских пропагандистов, в которых они пытались создать картинку вроде бы все нормально, все спокойно, никакой паники нет. Но когда я приехала, увидела, что все на самом деле не так.

Первые люди, которых я встретила, сразу начали разговор с того, что происходит в Украине, что они следят за новостями, и их первые слова были о том, что они боятся.

Когда я приехала в Севастополь, там все говорят: «У нас здесь порт, если нас начнут отбивать, то начнут отсюда, мы боимся, мы живем, как на вулкане». И такими общими фразами говорили все.

Все, кто мог или есть куда, уезжают. Там действительно неспокойная ситуация, они переживают. И то, что говорят, что паники нет или что люди спокойны, на самом деле не так. Все они переживают и следят за новостями. Даже говорили фразы типа: «Возможно, скоро здесь снова будет Украина. Мы не знаем, тоже следим за новостями».

— Вы сейчас побывали в Симферополе, Керчи, Ялте и Севастополе. А когда в последний раз перед этим были в Крыму?

— Последний раз я была в Крыму в 2013 году, еще до всех этих событий, и там, конечно, было… На самом деле то, что я увидела тогда и сейчас — большая разница. Потому что туристов там вообще нет. Может, потому что осень, но я даже говорила с экскурсоводами. Они рассказывали, что туристов в этом году действительно в пять раз меньше было, потому что все боялись войны. Ехали в другие города, куда-нибудь, но Крым обходили, потому что боялись. Поэтому разница есть.

Конечно, людей там достаточно, люди есть, и вроде, если посмотреть со стороны, жизнь у них продолжается. Время от времени там действительно взрывы слышны, но люди как-то реагируют на это уже без паники, говорят, что для них это уже не что-то необычное.

Мурал с изображением президента России Владимира Путина в оккупированном Симферополе. Крым 2022 год / Фото: Виктория Рощина

Но по сравнению с тем, как было в Украине, это был курортный город, жизни было как-то больше. У меня такие метафорические сравнения, сейчас оно выглядит каким-то… не то что серым, повсюду эти российские флаги.

— Что касается военных, много ли вы их видели?

— Очень много увидела по дороге из Мелитополя до границы, там еще люди смеялись, что колонна бесконечная. Было очень много техники, которая ехала именно из Крыма в Мелитополь, с Z-буквами. И по самому Крыму регулярно ездит [военная] техника, как машины ездят, так же передвигается техника.

Военные, много моряков из флота, люди в форме ходят прямо по городу. Их постоянно видишь среди обычных прохожих. И еще много, наверное, мобилизованных людей. На автовокзалах, на железнодорожном вокзале я видела людей в форме или с камуфляжными рюкзаками, ожидавшими транспорт, вероятно, их отправляют на войну.

Люди также говорили о мобилизации мне и между собой, что «наши знакомые уехали, потому что не хотят [воевать], боятся мобилизации».

— Из вашего репортажа видно, что очень много агитации по мобилизации вы там заметили. Как они пытаются призвать крымчан вступать в российскую армию?

— Да, много больших билбордов «защищай свою родину», «вместе против нацизма» с солдатами в российской форме, они бьют на то, что если ты мужчина, должен защищать «родину». Также много лозунгов: «Россия войны не начинает, она их заканчивает», цитаты [российского диктатора Владимира] Путина, изображения с ним.

— Вы посетили Крым до событий на Крымском мосту, но взрывы на аэродроме в Бельбеке уже произошли. Как это обсуждают местные?

— Они говорят, что это не что-то необычное, «ну, да, беспокойно», но в целом не реагируют. В большинстве случаев часто звучат фразы о том, что те, кто хотел или имел [возможность] куда, уехали, что очень много квартир сейчас выставляют на продажу и пытаются уехать. А оставшиеся говорят: «Будем здесь, что делать, куда бежать?»

Уже после этого подрыва я говорила с людьми, которые были свидетелями, и слегка расспрашивала о том, кто, что слышал. Они были напуганы и рассказывали что, тогда начался ажиотаж в супермаркетах, на заправках, очереди, люди начали бояться, что что-то будет, скупали все.

— Вы были свидетелем того, как работают местные пропагандисты, расскажите об этом.

— Я увидела, как по улице шли пять человек, и к самому старому из них, пожилому мужчине подошли, начали что-то спрашивать. Я отошла, чтобы не мешать, а потом, когда они от него отошли, я спросила его, были ли это журналисты? Он сказал, что спрашивали, что он думает об Украине и [президенте Владимире] Зеленском: «Я считаю, что он не самостоятельный, марионетка, Америка развязала войну, я им так и сказал». То есть, они пытаются искать людей для того, чтобы эти фразы звучали не только от их журналистов в студиях, а от людей.

— А насколько легко в Крыму идут на общение?

— Я сознательно понимаю, что полную картину я не могу охватить, но люди, проукраинские, они не говорят об этом открыто. Но они там есть, некоторые даже жаловались, что так много людей поддерживают Украину, мол, куда смотрят российские спецслужбы?

Баннеры, посвященные истории оккупированной Ялты. Крым 2022 год / Фото: Виктория Рощина

Я спрашивала прохожих, как пройти и если разговор получался, пыталась говорить на другие темы.

О войне в Украине, они как-то легко рассказывали свои мысли, но если было понятно, что человек не хочет говорить, я не продолжала разговор. Тех, кто откровенно высказывался, достаточно много, и мне показалось, что они сами хотели высказаться. То есть это тема, которая им интересна, о ней сейчас там говорят очень много.

Как-то вечером я зашла в супермаркет, а там кассир с охранником говорили о том, что [происходит] в Украине… То есть они постоянно говорят об Украине, это самая обсуждаемая тема, как мне кажется.

— Вы писали о том, что в Крыму можно обменять гривни на рубли и что это связано с приездом украинских беженцев с временно оккупированных южных территорий. Вы таких встречали или слышали о них в разговорах крымчан?

— Да, там есть банк специальный и есть «черный обмен» гривни на рубли. Я встречала женщину из Херсона, но она переехала раньше, до этих событий, рассказывала, что люди приезжают, но я таких не встречала. Насколько я знаю, они едут так же, как и из Крыма — туда, где есть там родственники. Например, в автобусе из Мелитополя в Крым были те, кто ехал к родственникам. Если с недавно оккупированных территорий едут те, у кого есть родные в Крыму или в России.

— В вашем репортаже был еще такой персонаж, мужчина из Донецка, говоривший о том, что «хохлы» с Донецком сделали. Можете о нем больше рассказать?



— Он был очень эмоционален. Я поначалу очень испугалась, он махал руками, был очень злой. Он сказал, что у него сын воюет на стороне России где-то под Николаевом: «Я сыну сказал никого не брать в плен, сразу расстреливать всех украинцев».

Он действительно ненавидит Украину, говорит, что Украина виновата во всем, что произошло с Донецком. Но что именно он имеет в виду, что же сделали с Донецком, он не говорил. По его словам, Украина виновата в том, что тогда не договорились, вот если бы тогда отпустили, то всего, что сейчас происходит, не было. Он очень агрессивно к Украине настроен, и с чем это связано, я понять не смогла.

— Из ваших фото можно понять плотность российской пропаганды — всюду эти буквы «Z», триколоры или Путин. Каково ваше впечатление?

— Да, это фактически на каждом шагу там, даже муралы на домах изображают либо российских солдат, либо Путина, либо «сила в правде» это, кстати, тоже один из их лозунгов.

Мурал Сила в правде возле местного банка в Севастополе. Крым 2022 / Фото: Виктория Рощина

Плюс газеты. В киосках и магазинах продаются российские газеты, российская пропаганда на каждом шагу, радио, телевидение — все российское и нет альтернативного мнения. Люди живут в этом инфопространстве, поддерживают. Возможно, те, кто даже не думал так, за это время уже начали так или иначе поддерживать их пропаганду.

Но я убеждена в том, что там есть проукраинские, потому что я слышала много отзывов… Я подчеркиваю, что убеждена в том, что там есть люди, которые поддерживают Украину, но открыто они об этом с незнакомцами говорить не будут. Россия превратила Крым в музей пропаганды, это ощущается.