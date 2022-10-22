«Крым стал музеем пропаганды». Журналистка в интервью НВ рассказала об увиденном и услышанном на временно оккупированном полуострове
Граффити в центре оккупированной Ялты с изображением местного ветерана. Крым, 2022 год (Фото:Виктория Рощина/УП)
Муралы с русскими солдатами, портреты российского диктатора Владимира Путина, агитация мобилизации — таким увидела оккупированный Крым автор фоторепортажа Я уже и не знаю, Путин это или робот Виктория Рощина.
В эфире Радио НВ журналистка Украинской правды рассказала о настроениях местных жителей, с которыми ей удалось пообщаться.
— Как ощущается война на Крымском полуострове?
— Когда я ехала, я смотрела новости российских пропагандистов, в которых они пытались создать картинку вроде бы все нормально, все спокойно, никакой паники нет. Но когда я приехала, увидела, что все на самом деле не так.
Первые люди, которых я встретила, сразу начали разговор с того, что происходит в Украине, что они следят за новостями, и их первые слова были о том, что они боятся.
Когда я приехала в Севастополь, там все говорят: «У нас здесь порт, если нас начнут отбивать, то начнут отсюда, мы боимся, мы живем, как на вулкане». И такими общими фразами говорили все.
Все, кто мог или есть куда, уезжают. Там действительно неспокойная ситуация, они переживают. И то, что говорят, что паники нет или что люди спокойны, на самом деле не так. Все они переживают и следят за новостями. Даже говорили фразы типа: «Возможно, скоро здесь снова будет Украина. Мы не знаем, тоже следим за новостями».
— Вы сейчас побывали в Симферополе, Керчи, Ялте и Севастополе. А когда в последний раз перед этим были в Крыму?
— Последний раз я была в Крыму в 2013 году, еще до всех этих событий, и там, конечно, было… На самом деле то, что я увидела тогда и сейчас — большая разница. Потому что туристов там вообще нет. Может, потому что осень, но я даже говорила с экскурсоводами. Они рассказывали, что туристов в этом году действительно в пять раз меньше было, потому что все боялись войны. Ехали в другие города, куда-нибудь, но Крым обходили, потому что боялись. Поэтому разница есть.
Конечно, людей там достаточно, люди есть, и вроде, если посмотреть со стороны, жизнь у них продолжается. Время от времени там действительно взрывы слышны, но люди как-то реагируют на это уже без паники, говорят, что для них это уже не что-то необычное.
Но по сравнению с тем, как было в Украине, это был курортный город, жизни было как-то больше. У меня такие метафорические сравнения, сейчас оно выглядит каким-то… не то что серым, повсюду эти российские флаги.
— Что касается военных, много ли вы их видели?
— Очень много увидела по дороге из Мелитополя до границы, там еще люди смеялись, что колонна бесконечная. Было очень много техники, которая ехала именно из Крыма в Мелитополь, с Z-буквами. И по самому Крыму регулярно ездит [военная] техника, как машины ездят, так же передвигается техника.
Военные, много моряков из флота, люди в форме ходят прямо по городу. Их постоянно видишь среди обычных прохожих. И еще много, наверное, мобилизованных людей. На автовокзалах, на железнодорожном вокзале я видела людей в форме или с камуфляжными рюкзаками, ожидавшими транспорт, вероятно, их отправляют на войну.
Люди также говорили о мобилизации мне и между собой, что «наши знакомые уехали, потому что не хотят [воевать], боятся мобилизации».
— Из вашего репортажа видно, что очень много агитации по мобилизации вы там заметили. Как они пытаются призвать крымчан вступать в российскую армию?
— Да, много больших билбордов «защищай свою родину», «вместе против нацизма» с солдатами в российской форме, они бьют на то, что если ты мужчина, должен защищать «родину». Также много лозунгов: «Россия войны не начинает, она их заканчивает», цитаты [российского диктатора Владимира] Путина, изображения с ним.
— Вы посетили Крым до событий на Крымском мосту, но взрывы на аэродроме в Бельбеке уже произошли. Как это обсуждают местные?
— Они говорят, что это не что-то необычное, «ну, да, беспокойно», но в целом не реагируют. В большинстве случаев часто звучат фразы о том, что те, кто хотел или имел [возможность] куда, уехали, что очень много квартир сейчас выставляют на продажу и пытаются уехать. А оставшиеся говорят: «Будем здесь, что делать, куда бежать?»
Уже после этого подрыва я говорила с людьми, которые были свидетелями, и слегка расспрашивала о том, кто, что слышал. Они были напуганы и рассказывали что, тогда начался ажиотаж в супермаркетах, на заправках, очереди, люди начали бояться, что что-то будет, скупали все.
— Вы были свидетелем того, как работают местные пропагандисты, расскажите об этом.
— Я увидела, как по улице шли пять человек, и к самому старому из них, пожилому мужчине подошли, начали что-то спрашивать. Я отошла, чтобы не мешать, а потом, когда они от него отошли, я спросила его, были ли это журналисты? Он сказал, что спрашивали, что он думает об Украине и [президенте Владимире] Зеленском: «Я считаю, что он не самостоятельный, марионетка, Америка развязала войну, я им так и сказал». То есть, они пытаются искать людей для того, чтобы эти фразы звучали не только от их журналистов в студиях, а от людей.
— А насколько легко в Крыму идут на общение?
— Я сознательно понимаю, что полную картину я не могу охватить, но люди, проукраинские, они не говорят об этом открыто. Но они там есть, некоторые даже жаловались, что так много людей поддерживают Украину, мол, куда смотрят российские спецслужбы?
Я спрашивала прохожих, как пройти и если разговор получался, пыталась говорить на другие темы.
О войне в Украине, они как-то легко рассказывали свои мысли, но если было понятно, что человек не хочет говорить, я не продолжала разговор. Тех, кто откровенно высказывался, достаточно много, и мне показалось, что они сами хотели высказаться. То есть это тема, которая им интересна, о ней сейчас там говорят очень много.
Как-то вечером я зашла в супермаркет, а там кассир с охранником говорили о том, что [происходит] в Украине… То есть они постоянно говорят об Украине, это самая обсуждаемая тема, как мне кажется.
— Вы писали о том, что в Крыму можно обменять гривни на рубли и что это связано с приездом украинских беженцев с временно оккупированных южных территорий. Вы таких встречали или слышали о них в разговорах крымчан?
— Да, там есть банк специальный и есть «черный обмен» гривни на рубли. Я встречала женщину из Херсона, но она переехала раньше, до этих событий, рассказывала, что люди приезжают, но я таких не встречала. Насколько я знаю, они едут так же, как и из Крыма — туда, где есть там родственники. Например, в автобусе из Мелитополя в Крым были те, кто ехал к родственникам. Если с недавно оккупированных территорий едут те, у кого есть родные в Крыму или в России.
— В вашем репортаже был еще такой персонаж, мужчина из Донецка, говоривший о том, что «хохлы» с Донецком сделали. Можете о нем больше рассказать?
— Он был очень эмоционален. Я поначалу очень испугалась, он махал руками, был очень злой. Он сказал, что у него сын воюет на стороне России где-то под Николаевом: «Я сыну сказал никого не брать в плен, сразу расстреливать всех украинцев».
Он действительно ненавидит Украину, говорит, что Украина виновата во всем, что произошло с Донецком. Но что именно он имеет в виду, что же сделали с Донецком, он не говорил. По его словам, Украина виновата в том, что тогда не договорились, вот если бы тогда отпустили, то всего, что сейчас происходит, не было. Он очень агрессивно к Украине настроен, и с чем это связано, я понять не смогла.
— Из ваших фото можно понять плотность российской пропаганды — всюду эти буквы «Z», триколоры или Путин. Каково ваше впечатление?
— Да, это фактически на каждом шагу там, даже муралы на домах изображают либо российских солдат, либо Путина, либо «сила в правде» это, кстати, тоже один из их лозунгов.
Плюс газеты. В киосках и магазинах продаются российские газеты, российская пропаганда на каждом шагу, радио, телевидение — все российское и нет альтернативного мнения. Люди живут в этом инфопространстве, поддерживают. Возможно, те, кто даже не думал так, за это время уже начали так или иначе поддерживать их пропаганду.
Но я убеждена в том, что там есть проукраинские, потому что я слышала много отзывов… Я подчеркиваю, что убеждена в том, что там есть люди, которые поддерживают Украину, но открыто они об этом с незнакомцами говорить не будут. Россия превратила Крым в музей пропаганды, это ощущается.