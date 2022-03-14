Кадыровцы хотели захватить детский дом в Киевской области — МВД

14 марта, 22:43
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Кадыровцы, которые берут участие в войне (Фото:СтопКор)

Кадыровцы, которые берут участие в войне (Фото:СтопКор)

Боевики Рамзана Кадырова хотели захватить детский дом в Киевской области. В частности, в планах врага был шантаж украинской власти.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.

В МВД проанализировали видео Кадырова и сообщили, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.

Основная цель террористов — шантажировать Украину.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области. Однако, к счастью, оттуда еще раньше эвакуировали людей.

«Цель видео Кадырова — показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды», — сказал советник главы МВД Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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