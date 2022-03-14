Кадыровцы хотели захватить детский дом в Киевской области — МВД
Кадыровцы, которые берут участие в войне (Фото:СтопКор)
Боевики Рамзана Кадырова хотели захватить детский дом в Киевской области. В частности, в планах врага был шантаж украинской власти.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.
В МВД проанализировали видео Кадырова и сообщили, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.
Основная цель террористов — шантажировать Украину.
Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области. Однако, к счастью, оттуда еще раньше эвакуировали людей.
«Цель видео Кадырова — показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды», — сказал советник главы МВД Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.