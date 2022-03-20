После масштабных потерь. «Кадыровцы» вернулись в Чечню из Украины — СМИ 20 марта, 07:51 Цей матеріал також доступний українською «Кадыровцы» некоторое время находились в лагере в лесу Киевской области (Фото:www.radiosvoboda.org)

В контрразведке СБУ сообщили, что Кадыров в Украине не находился, а 13 марта группировку «кадыровцев» вывели из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.

Сообщается, что 27 февраля стало известно, что в ходе вторжения в Украину погиб командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев.

Видео дня

Кроме того, 27 февраля в сеть попало видео огромной колонны «кадыровцев». В подписи указывалось, что оно снято в местности, расположенной севернее Киева. Почти тогда же в социальных сетях появился ролик, вероятно, из Бучи. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: «Это кадыровцы».

В контрразведке СБУ заявили, что 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл сводный отряд России из числа войск национальной гвардии Чеченской республики, около 1200 человек.

Свой лагерь «кадыровцы» обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.

Собеседник Радио Свобода в контрразведке СБУ заявил, что с этого времени «кадыровцы» начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп.

«Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что „кошмарили“ местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютежа. Параллельно снимая разные видео для соцсетей», — сказал он.



17 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что большая часть полка кадыровцев, который участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину, уже убита.

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