«Скоро перед агрессором откроется ад». Буданов рассказал об отрядах украинских партизан в тылу войск РФ

25 марта, 17:49
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Украина создала в тылу войск РФ отряды партизан, которые включают очень большое число людей, сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии The Nation.

Буданов сообщил, что в группу будут входить не только военные, но и охотники, а отряды будут включать «очень большое количество людей», что повышает вероятность затяжного повстанческого движения, как в Афганистане или Вьетнаме.

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«Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад», — сказал глава ГУР.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Партизаны Войска РФ Кирилл Буданов

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