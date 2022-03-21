«То там убили, то тут убили». СБУ опубликовала аудиоперехват разговора одного из «кадыровцев»
«Кадыровцы» некоторое время находились в лагере в лесу Киевской области (Фото:www.radiosvoboda.org)
СБУ опубликовала новый аудиоперехват разговора одного из «кадыровцев», на нем он рассказывает женщине, что их задача — гнать назад в бой солдатов, которые хотят убежать после ударов украинской артиллерии.
«Наше задание — гнать назад в бой этих вшивых солдатов, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии… Но жарит их артиллерия конкретно и днем и ночью. Так и слышно, что «то там убили, то тут убили», — сказал он.
За время пребывания в Украине «кадыровцы» потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщает Радио Свобода со ссылкой на контрразведку СБУ.
В контрразведке СБУ сообщили, что Кадыров в Украине не находился.
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