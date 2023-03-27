Изнасилование на Закарпатье: интересы девушки будет представлять группа адвокатов — Найем 27 марта, 21:52 Скандальный приговор по делу об изнасиловании вынес Воловецкий районный суд (Фото:mukachevo.net)

Над делом об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье будет работать группа адвокатов, они воздержатся от комментариев. Об этом сообщил адвокат и военнослужащий Маси Найем в Facebook.

Найем написал, что ни он, ни группа адвокатов сейчас не планируют комментировать дело, чтобы не навредить потерпевшей. Заявления будут делать, когда это будет целесообразно, с разрешения потерпевшей и в ее интересах.



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«По делу будет несколько адвокатов из разных юридических компаний и сильной экспертизой в этом деле», — добавил он.

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Видео издевательств они выложили в Сеть.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения учитывал, что обвиняемые несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд сослался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием». Решение спровоцировало волну возмущения в украинском обществе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело на личный контроль. Он сообщил, что интересы девушки в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работает мать одного из подростков, совершивших насилие.

Прокуратура будет обжаловать решение суда.