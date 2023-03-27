Изнасилование на Закарпатье: интересы девушки будет представлять группа адвокатов — Найем

27 марта, 21:52
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Скандальный приговор по делу об изнасиловании вынес Воловецкий районный суд (Фото:mukachevo.net)

Скандальный приговор по делу об изнасиловании вынес Воловецкий районный суд (Фото:mukachevo.net)

Над делом об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье будет работать группа адвокатов, они воздержатся от комментариев. Об этом сообщил адвокат и военнослужащий Маси Найем в Facebook.

Найем написал, что ни он, ни группа адвокатов сейчас не планируют комментировать дело, чтобы не навредить потерпевшей. Заявления будут делать, когда это будет целесообразно, с разрешения потерпевшей и в ее интересах.

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«По делу будет несколько адвокатов из разных юридических компаний и сильной экспертизой в этом деле», — добавил он.

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В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Видео издевательств они выложили в Сеть.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем испытательный срок на два года.

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Суд при принятии решения учитывал, что обвиняемые несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд сослался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием». Решение спровоцировало волну возмущения в украинском обществе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело на личный контроль. Он сообщил, что интересы девушки в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работает мать одного из подростков, совершивших насилие.

Прокуратура будет обжаловать решение суда.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Закарпатье Закарпатская область Изнасилование Маси Найем

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