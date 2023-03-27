Дело о групповом изнасиловании на Закарпатье: потерпевшей предложили сменить школу, подозреваемые учатся дистанционно 27 марта, 14:24 Жертве группового изнасилования в Закарпатской области предложили сменить школу (Фото:WOKANDAPIX/pixabay.com)

В Закарпатской области семье 14-летней девочки, которая стала жертвой группового изнасилования, предложили сменить учебное заведение.

Об этом в Telegram сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями, добавил глава ОВА.

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«Фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей. Находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки», — написал Микита.

Воловецкий районный суд в Закарпатье присудил два года условно трем подросткам, совершившим групповое изнасилование в отношении несовершеннолетней девочки.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Свои действия подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.

Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что семья пострадавшей готова подавать апелляцию на решение закарпатского суда. Он добавил, что помочь с подготовкой апелляции семье готовы лучшие юристы, в том числе известный адвокат Маси Найем.