Два года условно за групповое изнасилование. Решение суда на Закарпатье «отмазать» трех подростков вызвало волну возмущения 26 марта, 10:07 Преступление произошло в селе Верхние Ворота Закарпатской области (Фото:Олена Пшенична/Facebook)

Решение Воловецкого районного суда на Закарпатье относительно трех подростков, совершивших групповое изнасилование, вызвало волну возмущения. В парламенте предлагают изменения в Уголовный кодекс, чтобы усилить ответственность.

Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвальном помещении по отношению к девушке «действия сексуального характера». Отдельные эпизоды своих действий подростки также снимали на видео.

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В полицию только 14 сентября обратилась бабушка потерпевшей. Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила Суспільному, что по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенное группой лиц, следователи открыли уголовное производство. Санкциями статьи предусматривается до 12 лет лишения свободы. Подозреваемых заключили под стражу без права внесения залога.

«Факт изнасилования на допросе девочка подтвердила. Полицейские установили и разыскали причастных к преступлению - двух 15-летних и 14-летнего подростков, собрали доказательства и сообщили всем троим о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетней. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым мер — безальтернативного содержания под стражей», — сообщила Хижняк.

В то же время, 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд признал подростков виновными по статье о сексуальном насилии группы лиц по отношению к несовершеннолетней - ч. 3 ст. 153 УК. Им назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

«Действия обвиняемых квалифицировали не как изнасилование, информация о чем распространяется на разных интернет-сайтах, а по ч. 3 ст. 153 УК Украины — совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу», — заявили в суде.

Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила, что «в суде девушка факт изнасилования не подтвердила», а «суд учел, что лица несовершеннолетние, ранее не судимые, признали вину и раскаялись».

Местное издание Закарпатье онлайн сообщило, что суд при принятии решения опирался на положительные характеристики, которые обвиняемым предоставили представитель службы по делам детей и классные руководители. В частности, педагоги Верхневоротского ОВОС I-III ступеней имени Софии Малильо написали, что «жалоб на поведение учащихся не было». Они считают заключение слишком суровым наказанием.

Также отмечается, что у девочки в суде не было адвоката. Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мама одного из насильников работает секретарем.

В настоящее время в прокуратуре изучают возможность обжалования приговора. На это есть 30 дней со дня решения суда.

Инцидент и решение суда вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и народных депутатов. В частности, на событие отреагировала кандидат философских наук и главный редактор научно-популярного ресурса Гендер в деталях Тамара Злобина.

«Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание и смешной штраф, — на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили криминальную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они — соучастники преступления. Вместо того чтобы заниматься профилактикой преступности, поощряют ее отсутствием должного наказания и осуждения. Они должны быть за это наказаны и отстранены от работы», — заявила Злобина.

Свою реакцию на преступление опубликовала также телеведущая и блогер Маша Ефросинина, возмущенная действиями судей и педагогов несовершеннолетних преступников.

«После такого решения суда жертва изнасилования будет вынуждена продолжить обучение вместе с тремя своими насильниками. Если, конечно, потерпевшая и ее законные представители не обжалуют решение суда в Закарпатском апелляционном суде», — заявила Ефросинина.

Руководитель проекта Генератор идей/Мама миниатюры также возмущена действиями преподавателей и руководства учебного заведения.

«Смотрю интервью директора школы, которая месяц после изнасилования невинным теленком хлопает в камеру и говорит: „Да это на каникулах было, мы не знали“. А то, что видео с изнасилованием (да, ушлепки все сняли, загрузили в интернет и распространили в школе) месяц гуляло между школьниками, директора не смущает. Потом видео директриса очевидно увидела. Только вот почему-то это не помешало классным руководителям ребят и школьному психологу написать обидчикам положительные характеристики», — пишет Елена Пшеничная.



Народная депутат, украинский государственный и общественный деятель Инна Совсун сообщила, что в парламент представлен законопроект № 9093, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части о заключении соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения.

«Если наш законопроект станет законом, дела об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации - будут открываться без заявления потерпевшей или потерпевшего. И даже если заявление отзовут, дело невозможно будет закрыть. Также мы прописали новые положения в соглашении о примирении – примирение возможно исключительно по инициативе потерпевшей», – сообщила Совсун.

