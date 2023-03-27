Условный срок за групповое изнасилование. Прокуратура обжалует решение суда на Закарпатье 27 марта, 10:16 Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Офис генпрокурора готовится обжаловать решение Воловецкого районного суда на Закарпатье в отношении трех подростков, совершивших групповое изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает ОГПУ.

Воловецкий районный суд в Закарпатье присудил два года условно трем подросткам, совершившим групповое изнасилование в отношении несовершеннолетней девочки. Согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, сейчас приговор суда не вступил в законную силу.



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«Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления», — заявили в Офисе генпрокурора.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.

Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что семья пострадавшей готова подавать апелляцию на решение закарпатского суда. Он добавил, что помочь с подготовкой апелляции семье готовы лучшие юристы, в том числе известный адвокат Маси Наем.